Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Jest decyzja Rady Miasta

Wcześniej przyjęto poprawki radnych KO - jedna dotyczyła zmniejszenia zasięgu strefy a druga doprecyzowała, których właścicieli aut dotyczy zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu. Radni PiS zgłosili do uchwały 18 poprawek, Lewica jedną. Żadna z nich nie została przyjęta .

- Mówimy o wprowadzeniu strefy w centrum . Mówimy o tym, żeby mieszkańcy tej strefy byli przez jakiś czas wyłączeni z obowiązujących przepisów. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ci, którzy mają najbardziej trujące samochody, 20- czy 30-letnie nie będą mogli wjechać do centrum - mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski we wtorkowym "Gościu Wydarzeń".

Warszawa: Strefa Czystego Transportu przegłosowana. R. Trzaskowski poleca komunikację miejską

Trzaskowski podkreślał, że wykluczeni z przepisów będą seniorzy. Z kolei każdy inny mieszkaniec może przesiąść się do transportu publicznego. - Po to inwestujemy w zeroemisyjną komunikację miejską - podkreślił. Jego zdaniem mieszkańcy Strefy będą mieli lata, by przyzwyczaić się do nowej sytuacji.