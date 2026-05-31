W skrócie Akcja strażaków na Mazowszu po pożarze lasu w powiecie wołomińskim obejmuje dogaszanie zarzewi ognia i przelewanie pogorzeliska.

Podczas działań w gaszenie pożaru zaangażowanych było prawie 1300 strażaków, 335 pojazdów oraz inne służby, w tym wojsko i policja.

Na terenie Nadleśnictwa Mińsk strażnicy leśni znaleźli osierocone koźlę sarny, które zostało przewiezione do ośrodka rehabilitacji.

Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu; z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób.

Rzecznik Komendy Głównej PSP kpt. Wojciech Gralec poinformował PAP w niedzielę rano, że w najbliższych godzinach planowana jest wymiana dowódców odcinków bojowych oraz pododdziałów, które uczestniczyły w nocnych działaniach. Jak przekazał, strażacy koncentrują się na dogaszaniu zarzewi ognia i przelewaniu pogorzeliska. Równolegle trwa dostarczanie wody do zbiorników rozstawionych na terenie objętym pożarem.

Gralec poinformował również, że w działania zaangażowano moduły GFFF (Ground Forest Fire Fighting) - wyspecjalizowane grupy strażaków przeznaczone do zwalczania pożarów lasów z ziemi - z Rzeszowa, Wrocławia i Białegostoku, a także m.in. kompanie gaśnicze Lublin, Łódź, Wisła i Narew.

Mazowsze. Strażacy walczą zagrożeniem pożarowym. "Sytuacja jest cały czas dynamiczna"

- W szczytowym momencie sobotnich działań w akcji brało udział pięć dromaderów, trzy śmigłowce z Lasów Państwowych oraz dwa policyjne śmigłowce Si-70 Black Hawk. W sobotę dokonano łącznie 145 zrzutów, co daje 421 tys. litrów wody - powiedział.

Podczas sobotniego briefingu prasowego wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że w gaszenie pożaru zaangażowanych jest prawie 1300 strażaków i 335 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz inne służby - m.in. policja, Lasy Państwowe i 120 żołnierzy WOT.

Dopytywany, jak długo potrwa walka z pożarem, Frankowski zaznaczył, że trudno to oszacować. - Sytuacja jest cały czas pod kątem pogodowym dynamiczna, mamy zapowiedzi burzy z wiatrem. Z jednej strony deszcz, który może pomóc, z drugiej strony podmuchy wiatru, które mogą w niektórych miejscach te zarzewia pożaru wzniecić na nowo - powiedział.

Pożar trawił las. Leśnicy znaleźli osierocone koźlę sarny

Ze skutkami ognia mierzą się także strażacy na terenie Nadleśnictwa Mińsk. To tam strażnicy leśni z Nadleśnictwa Płońsk, patrolujący teren, dokonali poruszającego odkrycia.

W zagłębieniu terenu we fragmencie lasu, przez który przeszedł pożar, znajdowało się osierocone koźlę sarny.

Jak przekazano w komunikacie, zwierzę było zupełnie zdrowe i pełne sił, ale po dokładnym sprawdzeniu terenu strażnicy odnaleźli również martwą już matkę koźlaka.

"Leśnicy podjęli decyzję o zabraniu koźlaka i przewiezieniu go do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych prowadzonego przez Nadleśnictwo Płock".

Młode jest już bezpieczne i znajduje się pod opieką płockich leśników.





