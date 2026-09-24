Stacja bazowa Starlink w płomieniach. Akcja służb na Mazowszu

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

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W środę wieczorem stacja bazowa łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej (woj. mazowieckie) stanęła w płomieniach - potwierdziła Interia. Na miejsce wysłano trzy zastępy straży. Media donoszą, powołując się na źródła w straży pożarnej, że mogło dojść do podpalenia. Starlink umożliwia łączność internetową w Ukrainie.

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Wóz gaśniczy straży pożarnej.
Pożar stacji bazowej Starlink. Zdj. ilustracyjneWojciech OlkusnikEast News

Jako pierwszy o sytuacji informował reporter stacji RMF FM. Służby miał zaalarmować właściciel posesji, gdzie umieszczono elementy Starlinka.

Informację o interwencji potwierdził Interii rzecznik prasowy mazowieckiej PSP bryg. Łukasz Darmofalski.

Polsat News ustalił w służbach, że zgłoszenie wpłynęło w środę o godz. 21.07. Na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej.

Wola Krobowska. Stacja bazowa Starlink w płomieniach

Jedna z hipotez wskazuje na podpalenie w Woli Karbowskiej rozdzielni, uszkodzony został też agregat prądotwórczy. Na miejscu służby stwierdziły pożar anten. Strażakom udało się ugasić ogień.

O incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji - wynika z ustaleń RMF.

Baza Starlink w Woli Karbowskiej odpowiada za dostęp do internetu na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. w Ukrainie. Starlinki pełnią kluczowe rolę od początku pełnoskalowej inwazji Rosji, zarówno dla cywilów, jak i wojska.

Więcej informacji wkrótce.

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