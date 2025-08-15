Spore utrudnienia w Warszawie. Przez stolicę przejdzie defilada wojskowa

W związku z uroczystymi obchodami Święta Wojska Polskiego na warszawskich kierowców czekają spore utrudnienia. Jak poinformował stołeczny ratusz, od godz. 8:00 do 11:00 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego i Królewską, między placami Małachowskiego i Piłsudskiego.

Oprócz tego na objazdy skierowane zostaną autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503. Od godziny 6.00 natomiast nie można zaparkować przy Królewskiej od placu Piłsudskiego do Marszałkowskiej.

Defilada Wojska Polskiego w Warszawie. Na kierowców czekają utrudnienia

Zamknięta dla ruchu zostanie także Wisłostrada - od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.

Z ulicy Czerniakowskiej kierowcy pojadą tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most Łazienkowski.

Z kolei w godz. 11.00-14.00 dla ruchu pieszego i rowerowego zostaną zamknięte most Gdański, Śląsko-Dąbrowski i kładka pieszo-rowerowa na wysokości ulicy Karowej. "Autobusy jadące mostem Gdańskim będą przyjeżdżały bez zatrzymania" - poinformował ZTM.

W godz. 11.30-13.30 nieprzejezdne będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii: 100, 160, 190, 409, 500, Z-5 i tramwaje: 4, 13, 20, 23, 26 i T.

Zwieńczeniem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie coroczna defilada wojskowa, w której weźmie udział ok. 4000 żołnierzy i ponad 300 sztuk sprzętu wojskowego.

Oprócz defilady na lądzie w planach jest również defilada powietrzna z udziałem ok. 50 różnego typu statków powietrznych - w tym np. sojuszniczego australijskiego samolotu AWACS E-7A Wedgetail - oraz defilada morska na Bałtyku w okolicach Helu, gdzie zaprezentuje się 20 okrętów Marynarki Wojennej.

Obchody Święta Wojska Polskiego. Co zaplanowano?

W 2025 roku obchody Święta Wojska Polskiego będą miały wyjątkowy charakter - przypada bowiem 105. rocznica Bitwy Warszawskiej. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie i Helu:

Defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie - tradycyjny element obchodów z udziałem żołnierzy, sprzętu wojskowego i przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

Parada Marynarki Wojennej w Helu - nowość w formule uroczystości. Okręty Marynarki zaprezentują się na wodach Bałtyku, a wydarzenie będzie transmitowane na żywo.

Uroczysty capstrzyk w Ossowie (14 sierpnia) - upamiętnienie bohaterów walk z 1920 roku.

Spotkanie z Wojskiem Polskim na Cytadeli w Warszawie (15 sierpnia, godz. 10-18) - pokazy sprzętu, prezentacje, koncerty, atrakcje dla dzieci i tradycyjna wojskowa grochówka.

Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie (16-17 sierpnia) - wydarzenie z rekonstrukcjami historycznymi i wystawami.

W całej Polsce organizowane będą również lokalne wydarzenia - od mszy świętych w intencji Ojczyzny, przez pikniki rodzinne, po koncerty i pokazy wojskowe.

