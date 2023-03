Ćwiczenia wojskowe w Warszawie i Piasecznie

Jak powiadomiono w oficjalnym komunikacie, szkolenie zostało zaplanowane z "zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa".

"Wojsko Polskie ćwiczy nie tylko na poligonach. Współczesne pole walki jest bardzo zróżnicowane, co doskonale pokazuje sytuacja na Ukrainie. Często pewne działania prowadzone są w terenie zurbanizowanym, w miastach i wsiach. Wszystko po to, by warunki jak najlepiej przygotowały żołnierzy do realnych działań" - podano w komunikacie zamieszczonym na stronie dzielnicy Rembertów.

Dowództwo generalne zapowiedziało, że ćwiczenia zaplanowane zostały również na 4 kwietnia. Odbywać się będą w okolicy podwarszawskiego Piaseczna.