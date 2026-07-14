Śmierć mężczyzny na plebanii w Drobinie. Jest decyzja prokuratury

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Prokuratura umorzyła śledztwo, dotyczące śmierci 31-latka, którego zwłoki znaleziono na plebanii w Drobinie. Chodzi o sprawę z września 2024 roku. Ciało mężczyzny znajdowało się w mieszkaniu wikariusza, a przeprowadzona sekcja wykazała, że zgon nastąpił na skutek zatrucia organizmu różnymi substancjami.

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Zabytkowy, ceglasty kościół w Drobinie, otoczony kamiennym murem i metalową bramą, widoczne drzewa bez liści.
Kościół w DrobinieKrzysztof ChojnackiEast News

W skrócie

  • Prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące śmierci 31-latka znalezionego na plebanii w Drobinie, uznając brak znamion czynu zabronionego.
  • Decyzja o umorzeniu nie jest prawomocna, a oddzielne śledztwo związane z przekazaniem środków odurzających i substancji psychotropowych pozostaje w toku.
  • Po śmierci mężczyzny w 2024 roku wikariusz zamieszkujący plebanię został usunięty z funkcji i opuścił parafię.
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7 września 2024 roku policja otrzymała zgłoszenie o śmierci 31-latka w mieszkaniu wikariusza na plebanii w Drobinie (diecezja płocka).

Prokuratura Rejonowa w Sierpcu wszczęła postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, które później zostało przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Płocku.

Drobin. Śmierć 31-latka na terenie parafii

Zastępca prokuratora okręgowego w Płocku Marcin Bagiński poinformował we wtorek, że śledztwo zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego. Tożsamo umorzono postępowanie w sprawie nieudzielenia pomocy 31-latkowi.

- Z ustaleń postępowania wynika, że nikt nie spowodował, chociażby nieumyślnie, śmierci tego mężczyzny - powiedział Bagiński.

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Decyzja prokuratury nie jest prawomocna. Pełnomocnik strony pokrzywdzonej wniósł do Sądu Rejonowego w Sierpcu zażalenie.

Jednocześnie z prowadzonego dotychczas śledztwa zostały wyodrębnione do oddzielnego rozpoznania materiały związane z przekazaniem środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Postępowanie jest w toku.

Mężczyzna zmarł w mieszkaniu wikariusza. Biegli wskazali przyczynę

W kwietniu 2025 r. prokuratura informowała, że biegli wydali opinię, dotyczącą przyczyn zgonu 31-latka, jednak nie ujawniono jej od razu, wskazując na konieczność uzupełnienia dokumentacji. Dwa miesiące później podano, że zgon nastąpił z powodu zatrucia organizmu różnymi substancjami, lecz nie sprecyzowano, o jakie substancje chodzi.

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Sprawę wyjaśniała też Kuria Diecezjalna Płocka. Pod koniec grudnia 2024 roku specjalnie powołany zespół zakończył pracę i przygotował dokumenty, które - zgodnie z zapowiedzią - mają trafić do Watykanu po zakończeniu śledztwa.

W komunikacie z 9 września 2024 r. rzecznik kurii poinformowała, że po ujawnieniu śmierci mężczyzny na plebanii w Drobinie mieszkający tam wikariusz został usunięty z tej funkcji i opuścił parafię. W lipcu 2025 roku przedstawiciele diecezji oznajmili, że emerytowanego proboszcza w Drobinie zastąpi Maciej Szostak, którego wesprze nowy wikariusz.

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