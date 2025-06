Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sierpcu. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów.

We wtorek rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej Bartosz Maliszewski, pytany o aktualny bieg śledztwa dotyczącego zgonu 31-latka na plebanii w Drobinie, przyznał, że biegli uzupełnili opinię z zakresu toksykologii. - Wynika z niej, że zgon nastąpił na skutek zatrucia organizmu różnymi substancjami - powiedział prokurator Maliszewski. Zastrzegł jednocześnie, iż nie może ujawnić, o jakie substancje chodzi.

Rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej przypomniał, że po śmierci mężczyzny, w ramach oględzin na plebanii w Drobinie, zabezpieczone zostały "rożne przedmioty, ślady kryminalistyczne, a także substancje". Zaznaczył przy tym, że nadal są one badane przez biegłego. Przyznał też, iż nie jest wykluczone, że opinia w tym zakresie powinna być gotowa w ciągu najbliższych tygodni.

Prokurator Maliszewski dodał, że śledztwo dotyczące zgonu 31-latka na plebanii w Drobinie nadal prowadzone jest w sprawie - na obecnym jego etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Postępowanie zostało przedłużone do końca lipca tego roku.

Jeszcze w listopadzie 2024 roku płocka Prokuratura Okręgowa informowała, że w ramach tego śledztwa przesłuchano już wszystkich możliwych świadków. Wcześniej, we wrześniu, czyli tuż po wszczęciu postępowania, śledczy ujawnili, że badanie sekcyjne mężczyzny wykazało wstępnie, iż przyczyną jego śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Zastrzegali jednocześnie, że na dalszym etapie postępowania istotne będzie ustalenie, co było tego przyczyną i w związku z tym konieczne będzie przeprowadzenie badań toksykologicznych z próbek pobranych podczas sekcji.

W ramach postępowania przesłuchano w charakterze świadków wikariusza oraz gosposię, która w tym czasie przebywała na plebanii w Drobinie. Ustalono, że to gosposia, na prośbę wikariusza, zadzwoniła na numer alarmowy, aby wezwać pomoc do 31-latka. Śledczy podawali też, że wikariusz był na miejscu wstępnie badany na stan trzeźwości, a użyte wtedy urządzenie nie wykazało alkoholu w jego organizmie. Jednocześnie pobrana została od niego krew do dalszych badań.