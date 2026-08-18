W skrócie Znaleziono 22 niewybuchy w centrum Warszawy, co skutkowało ewakuacją dwóch budynków.

W okolicy wyłączono ruch samochodowy i pieszy, a komunikacja miejska odnotowała utrudnienia.

Policja zabezpiecza teren, na miejscu działa patrol saperski.

Kilka dni wcześniej w tym rejonie po odnalezieniu niewybuchu ewakuowano pracowników okolicznych biurowców.

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- Dostaliśmy zgłoszenie o znalezieniu kilku niewybuchów - wstępnie sześciu - na budowie na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej - przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Policjantka poinformowała również, że konieczna była ewakuacja dwóch budynków. Funkcjonariusze obecnie zabezpieczają teren. Na miejscu pracuje patrol saperski.

Po godz. 17 pojawiła się informacja, że liczba niewybuchów wzrosła do 22.

Warszawa. Niewybuchy na Woli, akcja służb

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że w związku z utrudnieniami w tym rejonie, autobusy linii 106 i 157 skierowano na trasy objazdowe w obu kierunkach.

Linia 106 w kierunku Mariensztatu kursuje Al. Solidarności, Al. Jana Pawła II, zawraca na Rondzie ONZ, Al. Jana Pawła II, Grzybowska, natomiast w kierunku Ostroroga, ulicami: Grzybowską, Al. Jana Pawła II i Prostą. Linia 157 w obu kierunkach jeździ Żelazną, Al. Solidarności, Al. Jana Pawła II i Al. Jerozolimskimi.

Ewakuowano kilka tysięcy osób. Wielka akcja w Warszawie

To nie pierwszy tego typu incydent w tej części Warszawy. W piątek po odnalezieniu niewybuchu ewakuowani zostali mieszkańcy innego bloku przy ul. Żelaznej.

- W czwartek ok. godz. 15 operator koparki podczas prac ziemnych natknął się na pochodzące prawdopodobnie z czasu II wojny światowej cztery niewybuchy - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, teren został zabezpieczony przez policjantów, a po godz. 10 w piątek pojawili się saperzy. Wyznaczona została strefa bezpieczna w promieniu od 300 do 400 metrów od znaleziska. Ostatecznie ewakuowano także mieszkańców okolicznych biurowców, w sumie około czterech tys. osób.



