Sklep w Warszawie wprowadził opłatę za wejście. Klienci tylko oglądali

W warszawskim sklepie Flora Point - Świat Roślin trzeba będzie zrobić zakupy. I to dosłownie. W przeciwnym razie po wejściu na teren sklepu będziemy stratni o 20 złotych, ponieważ wprowadzono konieczność zakupu biletów.

"Poprzednie lata pokazały nam, że nasz sklep dla niektórych stał się tylko miejscem zwiedzania oraz zorganizowanych wycieczek, a klienci którzy rzeczywiście chcieli zrobić zakupy odczuwali dyskomfort" - przekazał sklep.

Z uwagi na tłumy, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy na terenie całego sklepu są rozłożone wystawy, podjęto decyzję o wprowadzeniu płatnych wejściówek. Ich cena to 20 zł, jednak warto wiedzieć, że kwota biletu jest odliczana w przypadku dokonania zakupów przez klienta. Jeśli jednak finalna kwota rachunku będzie niższa niż cena biletu, różnica przepada.

"Jeśli zakochasz się w którymkolwiek z naszych niezwykłych eksponatów i zdecydujesz się na ich zakup, okaż bilet przy kasie, a cena zostanie obniżona o kwotę biletu (zwroty z kilku biletów łączą się!). To nasz mały sposób na podziękowanie za wybór naszego sklepu i za to, że wybrałeś właśnie naszą wystawę, aby znaleźć idealne dekoracje świąteczne i prezenty dla siebie i swoich bliskich" - czytamy na stronie.

Sklep Flora Point wprowadził płatne bilety za możliwość wejścia na jego teren

Decyzja ws. biletów została ogłoszona m.in. za pośrednictwem Facebooka. "Opłatę wprowadziliśmy, aby nasi klienci mogli w komfortowy sposób znaleźć inspiracje świąteczne i zrobić zakupy. Cały rok tworzymy aranżacje świąteczne, aby zapewnić Państwu niezapomniane wrażenia" - czytamy.

Bilety można kupić na miejscu, ale także przez internet. Jednak nie wszyscy muszą kupować wejściówki. Z tego obowiązku są zwolnieni posiadacze karty stałego klienta oraz ich najbliżsi członkowie rodziny.

"Na kartę stałego klienta może wejść cała najbliższa rodzina - to znaczy dwie osoby dorosłe plus dzieci. Nie będziemy również robić problemu w przypadku kiedy będzie państwu towarzyszyła również np. babcia" - przekazał sklep. Ponadto z opłat są zwolnione osoby niepełnosprawne i dzieci do 2 roku życia.

Nie wszyscy popierają ideę płatnego wejścia do sklepu Flora Point

Pomysł płatnych wejściówek spotkał się z mieszanym odbiorem. Na Facebooku sklepu pojawiło się mnóstwo komentarzy zadowolonych klientów, którzy piszą, że jest to dobra decyzja.

"Bardzo popieram pomysł. Jestem stałą klientką od lat i robię zakupy kilka razy w miesiącu. Ostatnio okres przed Bożym Narodzeniem to była masakra, bo i parking zajęty i tłum ludzi, którzy robią jedynie zdjęcia" - napisała jedna z użytkowniczek.

"Szanujmy siebie i pracę innych. Od dawna mówiłam, że powinniście wprowadzić bilety, miejsce jest bajkowe, przepiękne, z ogromnym wkładem pracy i pełnym inspiracji dla innych" - dodała inna.

Jednak nie zabrakło również opinii krytykujących decyzję właścicieli. "Serio?! Trzeba kupić bilet? Uwielbiam Wasz sklep, ale do najtańszych nie należy i jeszcze wprowadzacie opłatę za wstęp?! To mi się nie podoba" - czytamy. Z kolei inna użytkowniczka napisała, że jest to "trochę słabe, tak jakoś mało w klimacie Świąt". "Jestem Waszą stałą klientką, ale ta akcja kompletnie mi się nie podoba. Chyba w tym roku zrezygnuję z oglądania wystawy i zakupów" - dodała.

Sklep Flora Point - Świat Roślin w Warszawie

"Świąteczne Miasteczko to magiczne wydarzenie, które przenosi odwiedzających w urokliwy świat świątecznej magii. Ta wystawa bożonarodzeniowa jest prawdziwym rajem dla miłośników świąt oraz pięknych dekoracji" - czytamy w komunikacie sklepu. Dodano, że "to więcej niż tylko wystawa - to niezapomniane przeżycie dla wszystkich, którzy pragną wczuć się w magię Bożego Narodzenia".

Na miejscu na klientów czekają m.in. śpiewające renifery, różnorodne style wystroju świątecznego, animowane wystawy, olbrzymia świąteczna makieta, gorąca czekolada czy sklepik ze świątecznymi lizakami.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!