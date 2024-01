Do zdarzenia doszło w czwartek wczesnym popołudniem. Pracownik Zarządu Zieleni Miejskiej w Porcie Czerniakowskim zauważył tłuste ropopochodne plamy w rejonie biofiltra przy ulicy Zaruskiego.

"Wezwani strażnicy ustalili, że ciecz spłynęła do portu z kanału biegnącego przez Czerniaków. Idąc tym tropem funkcjonariusze dotarli do ulicy Melomanów, gdzie prawdopodobnie spuszczono ciecz do kanału" - przekazała warszawska straż miejska w komunikacie.