W skrócie Funkcjonariusz Komendy Głównej Policji został zatrzymany w Warszawie za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

Policjant został zawieszony w czynnościach służbowych. W sprawie wszczęto postępowanie dyscyplinarne i administracyjne w kierunku zwolnienia ze służby.

Minister Marcin Kierwiński zadeklarował brak tolerancji dla przestępstw w służbach MSWiA.

"Wczoraj w godzinach wieczornych w Warszawie zatrzymany został funkcjonariusz KGP, który kierował prywatnym pojazdem pod wpływem alkoholu. Niezwłocznie o zdarzeniu powiadomiono Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuraturę" - przekazała KGP na X.

Policjant był w czasie wolnym od służby.

Warszawa. Pijany funkcjonariusz KGP za kółkiem

KGP poinformowała również, że wszczęto postępowanie dyscyplinarne, a funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych. "Trwa postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia ze służby" - dodano.

W komunikacie podkreślono, że "wszystkie osoby, które dopuszczą się złamania prawa, spotkają się ze stanowczą reakcją policji, bez względu na wykonywany zawód".

Do zdarzenia doszło w czasie, gdy wokół policji narasta debata publiczna dotycząca standardów służby i nadzoru. W ostatnich dniach w Sejmie posłowie opozycji pytali o sprawę gwałtu na policjantce na terenie jednostki policji w Piasecznie.

Szef MSWiA: Nie ma i nie będzie zgody na jakiekolwiek patologie

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapewnił w piątek w Sejmie, że nie ma zgody na łamanie prawa w służbach podległych resortowi.

"Nie ma i nie będzie zgody na jakiekolwiek patologie i przestępstwa w żadnej instytucji MSWiA. Osoby, które dopuszczają się przestępstw, będą wydalane z policji, ścigane przez prokuraturę, a każda patologia, każde przestępstwo będzie wypalane gorącym żelazem" - powiedział.

Kierwiński przypomniał, że w sprawie gwałtu w Piasecznie reakcja policji i prokuratury była - jak podkreślał - natychmiastowa. Zaznaczył, że podejrzany funkcjonariusz został zatrzymany tego samego dnia, usłyszał zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Według ministra w sprawie prowadzone są kontrole w Komendzie Stołecznej Policji i Komendzie Głównej Policji, a ich efektem są już pierwsze decyzje kadrowe.

