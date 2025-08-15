Seria wypadków na S8. Płonący samochód, karambol i śmierć motocyklisty
Niebezpieczne zdarzenia na S8. Kierowca trzykołowego motocykla stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Jego życia nie udało się uratować. Wkrótce później doszło do kolejnych dwóch wypadków.
W skrócie
- Na trasie S8, w okolicach miejscowości Konopnica, doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty, który zginął na miejscu.
- Kolejne dwa wypadki wydarzyły się w krótkim odstępie czasu i niedalekiej odległości od miejsca tragedii, w tym karambol czterech samochodów oraz pożar jednego z aut.
- W wyniku tych zdarzeń dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Zgłoszenie o pierwszym z wypadków na S8 strażacy otrzymali w piątek o godz. 16:41. Zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Konopnica, na odcinku trasy w kierunku Warszawy.
- 50-letni kierowca trzykołowego motocykla stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery, w wyniku czego poniósł śmierć na miejscu - poinformował w rozmowie z Interią asp. Bartłomiej Kamiński z Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej.
Konopnica. Wypadek na S8. Nie żyje motocyklista
W rozmowie z PAP podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie wskazała, że do wypadku doprowadził kierowca auta osobowego.
- Motocyklista jechał skrajnym prawym pasem. Środkowym pasem jechało auto osobowe, którego kierowca zjechał na prawy pas. Wstępne ustalenia policjantów obecnych na miejscu i świadków wskazują, że kierowca samochodu nie zachował należytej ostrożności zjeżdżając na prawy pas, potrącił motocyklistę, który zjechał na barierki - przekazała.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo próby reanimacji, życia 50-latka nie udało się uratować.
Czarna seria na S8. Trzy zdarzenia w krótkim odstępstwie czasu
W odległości siedmiu kilometrów od miejsca tragedii doszło też do karambolu z udziałem czterech pojazdów osobowych. Zdarzenie miało związek z korkiem, który utworzył się w wyniku wcześniejszego wypadku.
Wkrótce później nastąpił kolejny wypadek, w odległości sześciu kilometrów od miejsca tragedii, w której zginął motocyklista. Doszło do najechania na siebie dwóch samochodów osobowych.
- Jedno z auto stanęło w płomieniach i doszczętnie spłonęło - przekazał nam asp. Bartłomiej Kamiński z KP PSP w Rawie Mazowieckiej.
W wyniku zdarzenia ucierpiało dwoje obywateli Ukrainy: 54-letni mężczyzna i 50-letnia kobieta. Zostali zabrani do szpitala.