W skrócie Na trasie S8, w okolicach miejscowości Konopnica, doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty, który zginął na miejscu.

Kolejne dwa wypadki wydarzyły się w krótkim odstępie czasu i niedalekiej odległości od miejsca tragedii, w tym karambol czterech samochodów oraz pożar jednego z aut.

W wyniku tych zdarzeń dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.

Zgłoszenie o pierwszym z wypadków na S8 strażacy otrzymali w piątek o godz. 16:41. Zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Konopnica, na odcinku trasy w kierunku Warszawy.

- 50-letni kierowca trzykołowego motocykla stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery, w wyniku czego poniósł śmierć na miejscu - poinformował w rozmowie z Interią asp. Bartłomiej Kamiński z Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej.

Konopnica. Wypadek na S8. Nie żyje motocyklista

W rozmowie z PAP podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie wskazała, że do wypadku doprowadził kierowca auta osobowego.

- Motocyklista jechał skrajnym prawym pasem. Środkowym pasem jechało auto osobowe, którego kierowca zjechał na prawy pas. Wstępne ustalenia policjantów obecnych na miejscu i świadków wskazują, że kierowca samochodu nie zachował należytej ostrożności zjeżdżając na prawy pas, potrącił motocyklistę, który zjechał na barierki - przekazała.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo próby reanimacji, życia 50-latka nie udało się uratować.

Czarna seria na S8. Trzy zdarzenia w krótkim odstępstwie czasu

W odległości siedmiu kilometrów od miejsca tragedii doszło też do karambolu z udziałem czterech pojazdów osobowych. Zdarzenie miało związek z korkiem, który utworzył się w wyniku wcześniejszego wypadku.

Wkrótce później nastąpił kolejny wypadek, w odległości sześciu kilometrów od miejsca tragedii, w której zginął motocyklista. Doszło do najechania na siebie dwóch samochodów osobowych.

- Jedno z auto stanęło w płomieniach i doszczętnie spłonęło - przekazał nam asp. Bartłomiej Kamiński z KP PSP w Rawie Mazowieckiej.

W wyniku zdarzenia ucierpiało dwoje obywateli Ukrainy: 54-letni mężczyzna i 50-letnia kobieta. Zostali zabrani do szpitala.

