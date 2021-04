W weekend w warszawskiej dzielnicy Ursynów doszło do trzech pożarów wiat śmietnikowych. To nie pierwszy taki przypadek w tej części stolicy. Do popaleń śmietników na Ursynowie dochodziło już w ostatnich tygodniach. Tym razem policjantom udało się zatrzymać dwóch podejrzanych.

Zdjęcie Pożar na warszawskim Ursynowie / Ewa Paco / Archiwum autora

Jedna z mieszkanek Ursynowa zauważyła mężczyzn, którzy wskoczyli do wiaty śmietnikowej i dokonali podpalenia. Sprawcy po chwili uciekli z miejsca zdarzenia. W międzyczasie funkcjonariuszowi policji udało się wystawić jeden z kontenerów z wiaty śmietnikowej, dzięki czemu nie doszło do pożaru całej wiaty. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy ugasili pożar.



- W trakcie penetracji pobliskiego terenu zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Młodszy z nich miał 16 lat oraz 0,3 promila alkoholu w organizmie. Starszy ukończył 17 lat i miał około jednego promila alkoholu w wydychanym powietrzu - informuje nas podkom. Robert Koniuszy, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II.

Są zarzuty

Jak dodaje policjant, 17-latek usłyszał już zarzuty dotyczące podpaleń, do których doszło w nocy z 16 na 17 kwietnia na ulicach Kazury, Braci Wagów i Na Uboczu. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Wobec młodszego z podejrzanych, jako że jest nieletni, będzie decydował Wydział Rodzinny i Nieletnich sądu.

W sprawie nadal prowadzone jest postępowanie. Dalsze informacje na ten temat policja będzie przekazywać na bieżąco.

Każda spalona wiata śmietnikowa to koszt około 30 tys. złotych.

d.p.