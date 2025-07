Na miejsce wysłano łącznie 14 zastępów straży pożarnej oraz pogotowie energetyczne. Po godz. 22:30 ogień został opanowany, a niespełna dwie godziny później ugaszony. Jak przekazały służby, najprawdopodobniej doszło do przegrzania w wyniku zbyt wysokiej temperatury.

Tego samego dnia do podobnej sytuacji doszło także w podwarszawskim Legionowie . Po godz. 18 na terenie stacji transformatorowej przy ulicy Sobieskiego doszło do wybuchu i pożaru - informowały lokalne media.

Z kolei we wtorek rano pożar wybuchł w stołecznym metrze na linii M1 w rejonie stacji Racławicka, paraliżując komunikację niemal w całym mieście. Ogień pojawił się w zamkniętym kanale technicznym, w którym przebiegały kable energetyczne i światłowody kluczowe dla zasilania i sterowania ruchem metra - wyjaśniała straż pożarna.

Oba obiekty, które płonęły w ostatnim tygodniu w Warszawie, to "idealne obiekty działań sabotażowych" - uważa dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. - Dobrze widoczne, powodujące poważne, długotrwałe zakłócenia w funkcjonowaniu miasta i jego mieszkańców, wzbudzające wątpliwości co do skuteczności aparatu państwowego w zapewnianiu bezpieczeństwa - wymienia.