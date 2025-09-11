O znalezisku powiadomiło Muzeum Historii Polski. Jak przekazano, w środę, 10 września archeolodzy pod kierunkiem prof. Huberta Kowalskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa, wydobyli z Wisły kolejne fragmenty Villa Regia.

"To sensacyjne znalezisko pochodzi z monumentalnej klatki schodowej, którą Szwedzi zrabowali i zatopili w sierpniu 1656 roku, podczas potopu szwedzkiego" - podano.

"Sensacyjne odkrycie z dna Wisły". Kolejne fragmenty Villa Regia

Podczas prac udało się wydobyć ważący ponad 200 kilogramów fragment łuku arkady, pasujący do klatki schodowej rekonstruowanej na wystawie stałej Muzeum Historii Polski, a także fragment kapitelu filara, który pozwala na nowe pomiary i pełniejszą rekonstrukcję Villa Regia.

Krzysztof Niewiadomski, zastępca dyrektora Muzeum Historii Polski do spraw programowych przekazał, że zabytki powiększą zbiór eksponatów pochodzących z XVII-wiecznej rezydencji królewskiej Villa Regia.

- Na ich podstawie przygotowujemy jedną z najbardziej efektownych instalacji wystawy stałej - rekonstrukcję klatki schodowej pałacu. Dzięki tej monumentalnej konstrukcji opowiemy o potędze i bogactwie dawnej Rzeczypospolitej, a także, poprzez odniesienie do potopu szwedzkiego, o kryzysie państwa polsko-litewskiego - zaznaczył.

"Rzeka co roku odsłania kolejne relikty przeszłości"

Prof. Hubert Kowalski przekazał, że na pierwsze fragmenty Villa Regia natrafiono w 2011 roku.

- Każdy sezon przynosił kolejne fragmenty architektury, do tej pory wydobyto już ponad 20 ton materiału. Sezon 2015 był przełomowy, sądziliśmy wówczas, że to już koniec. A jednak rzeka co roku odsłania kolejne relikty przeszłości - mówił.

Od 2015 roku regularne badania archeologiczne nie są już prowadzone, jednak teren jest kontrolowany i sprawdzany pod kątem tego, co ujawnia obniżający się poziom wody.

Villa Regia została wzniesiona w latach 1637-1641 według projektu rzymskiego architekta Giovanniego Battisty Gisleniego dla króla Władysława IV. Uchodziła za jedną z najwspanialszych rezydencji XVII-wiecznej Europy.

Wyjątkowy pałac został zniszczony i ograbiony w czasie potopu szwedzkiego.

