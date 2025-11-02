Ścigali kierowcę, uderzyli w drzewo. Ranny policjant

Monika Bortnowska

We wsi Pęcice pod Pruszkowem kierowca skody nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg, ale na łuku drogi radiowóz wypadł z jezdni i uderzył w drzewo - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji. Jeden z funkcjonariuszy został ranny i trafił do szpitala. Uciekinier został odnaleziony wieczorem.

Pościg za kierowcą zakończył się groźnym wypadkiem; zdj. ilustracyjne
Pościg za kierowcą zakończył się groźnym wypadkiem; zdj. ilustracyjne

Około godziny 11:40 w miejscowości Pęcice (powiat pruszkowski) kierowca samochodu osobowego marki Skoda nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg.

Uciekiniera nie udało się zatrzymać, ponieważ radiowóz wypadł z jezdni na łuku drogi, po czym uderzył w drzewo - poinformował mł. asp. Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Pęcice. Radiowóz uderzył w drzewo w trakcie pościgu

W wypadku ranny został siedzący na fotelu pasażera policjant. Został przewieziony do szpitala; jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

O godz. 20 Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że kierowca skody został bardzo szybko odnaleziony dzięki "zakrojonym na szeroką skalę poszukiwaniom".

"To 34-letni obywatel Polski. Był w przeszłości karany za różnego rodzaju przestępstwa. Obecnie nie posiada uprawnień do kierowania. Policjanci odnaleźli także poszukiwany samochód. Czynności w toku" - czytamy w komunikacie policji opublikowanym na X.

