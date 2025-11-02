Ścigali kierowcę, uderzyli w drzewo. Ranny policjant
We wsi Pęcice pod Pruszkowem kierowca skody nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg, ale na łuku drogi radiowóz wypadł z jezdni i uderzył w drzewo - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji. Jeden z funkcjonariuszy został ranny i trafił do szpitala. Uciekinier został odnaleziony wieczorem.
Około godziny 11:40 w miejscowości Pęcice (powiat pruszkowski) kierowca samochodu osobowego marki Skoda nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg.
Uciekiniera nie udało się zatrzymać, ponieważ radiowóz wypadł z jezdni na łuku drogi, po czym uderzył w drzewo - poinformował mł. asp. Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Pęcice. Radiowóz uderzył w drzewo w trakcie pościgu
W wypadku ranny został siedzący na fotelu pasażera policjant. Został przewieziony do szpitala; jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
O godz. 20 Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że kierowca skody został bardzo szybko odnaleziony dzięki "zakrojonym na szeroką skalę poszukiwaniom".
"To 34-letni obywatel Polski. Był w przeszłości karany za różnego rodzaju przestępstwa. Obecnie nie posiada uprawnień do kierowania. Policjanci odnaleźli także poszukiwany samochód. Czynności w toku" - czytamy w komunikacie policji opublikowanym na X.