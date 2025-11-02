Ścigali kierowcę, uderzyli w drzewo. Ranny policjant

We wsi Pęcice pod Pruszkowem kierowca skody nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg, ale na łuku drogi radiowóz wypadł z jezdni i uderzył w drzewo - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji. Jeden z funkcjonariuszy został ranny i trafił do szpitala. Uciekinier został odnaleziony wieczorem.