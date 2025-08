Funkcjonariusz nagle stracił przytomność w trakcie czynności służbowych, mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować.

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi asp. szt. Bogdana Orzeszka , policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Miał 57 lat - poinformowała we wtorek mazowiecka policja.

Funkcjonariusz zmarł krótko po policyjnej interwencji w ubiegłą niedzielę. Policjanci ruchu drogowego próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę, który - będąc pod wpływem alkoholu - zignorował sygnały mundurowych i kontynuował jazdę.

Gdy udało się zatrzymać pojazd, mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec funkcjonariuszy. W trakcie wykonywania czynności służbowych asp. szt. Bogdan Orzeszek nagle stracił przytomność. Natychmiast przetransportowano go do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy we wtorek rano zmarł.