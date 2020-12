Ścieki do "Czajki" mają popłynąć nowym kolektorem w tym miesiącu

Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" mają popłynąć nowym kolektorem w tym miesiącu - zapowiedział w poniedziałek (7 grudnia) rzecznik MPWiK Marek Smółka.

Zdjęcie Na zdj. awaryjny rurociąg na moście pontonowym w związku z awarią kolektora oczyszczalni ścieków "Czajka" /Adam Burakowski/REPORTER /Reporter

Rzecznik poinformował, że obecnie "trwają intensywne dalsze etapy prac dotyczące rurociągu, który został ułożony pod dnem Wisły". Prace mające na celu przyłączenie rurociągu do infrastruktury kanalizacyjnej prowadzone są po obu stronach rzeki w zakładach Farysa oraz Świderska.

- Staramy się doprowadzić do zakończenia i przełączenia ścieków z mostu pontonowego do rurociągu pod Wisłą jak najszybciej, najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo i jakość prowadzonej inwestycji. Plan zakłada dokonanie przełączenia w tym miesiącu i to jest naszym celem, szczegółowe daty określimy niezwłocznie i zależą one od postępu prac w najbliższe dni - wyjaśnił Smółka.

Wcześniej władze miasta i zarząd MPWiK zapowiadały, że nowy kolektor zostanie uruchomiony na przełomie listopada i grudnia.

W połowie ubiegłego miesiąca MPWiK zwróciło się do wojska o możliwość eksploatacji mostu pontonowego, na którym ułożone są dwie nitki tymczasowego rurociągu, do 15 grudnia.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni "Czajka" doszło 29 sierpnia. Od tego czasu do 27 października MPWiK zrzuciło do Wisły - według Wód Polskich - ponad 10 mln sześc. nieoczyszczonych ścieków.