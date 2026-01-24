Schronisko w Sobolewie zamknięte. Premier: Nie będzie taryfy ulgowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu schroniska w Sobolewie oraz zakazie prowadzenia schronisk dla zwierząt dla właściciela obiektu - przekazało MSWiA. "Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie" - skomentował premier Donald Tusk. Sprawę schroniska w Sobolewie nagłośniła m.in. antena Polsat News i Agnieszka Gozdyra.

Szereg metalowych kojców z betonowym podłożem, ustawionych obok siebie pod wiatą, z balotami słomy stojącymi przed wejściami do kilku z nich; teren pokryty śniegiem.
Schronisko w Sobolewie zamknięte. Premier reagujeMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawiemateriał zewnętrzny

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie nakazał natychmiastowe zamknięcie schroniska w Sobolewie oraz zakazał właścicielowi prowadzenia schronisk dla zwierząt.
  • Premier Donald Tusk skomentował sprawę, zapowiadając brak taryfy ulgowej dla osób skazujących zwierzęta na cierpienie.
  • Decyzja została poprzedzona kontrolami schronisk w Polsce, których powodem była m.in. interwencja Doroty Rabczewskiej oraz protesty aktywistów i mieszkańców Sobolewa.
Jak przekazało MSWiA decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii jest wynikiem "niestosowania się właściciela obiektu do wcześniejszych decyzji wzywających do usunięcia uchybień w prowadzeniu schroniska". W azylu jest ok. 180 psów i kilka kotów.

"W związku z utrzymującymi się mrozami, MSWiA poleciło wojewodom skontrolowanie schronisk dla zwierząt w całej Polsce. Inspektorzy weterynarii przeprowadzili ponad 200 takich niezapowiedzianych wizyt" - przekazano w komunikacie. Uchybienia wykryto m.in. w schronisku w Sobolewie.

Schronisko w Sobolewie zamknięte. Donald Tusk reaguje

Jako pierwszy informację o zamknięciu schroniska przekazał premier Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru" - napisał szef rządu.

Tusk zapowiedział też, że "nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie".

Schronisko w Sobolewie. Protesty i apele aktywistów

W sobotę miłośnicy zwierząt zebrali się przed urzędem gminy w Sobolewie i domagali się poprawy warunków życia dla psów w schronisku, z którym gmina ma podpisaną umowę. Następnie przenieśli się pod bramy schroniska.

Sytuacja zwierząt przebywającym w placówce w Sobolewie stała się m.in. przedmiotem rozmowy w czwartkowym programie "Debata Gozdyry" w Polsat News, w którym gościła aktywistka Edyta Haduch. Alarmowała ona wówczas, że nie udało się osiągnąć porozumienia z wójtem gminy Sobolewo Maciejem Błachnio w sprawie problemów schroniska. Na antenie prezentowano też zdjęcia zaniedbanych zwierząt.

    Haduch o nieprawidłowościach wykrytych podczas kontroli w listopadzie 2025 roku. W przygotowanym po jej zakończeniu raporcie jest m.in informacja o psie, w którego boksie brakowało budy.

    W rozmowie z mediami sprawę komentował wójt Maciej Błachnio. Lokalny polityk informował, że wielokrotnie widział zdjęcia ze schroniska pokazywane przez wolontariuszy. - Czy te zdjęcia są faktycznie z tego miejsca? Nie wiem, musi to ocenić ktoś, kto się a tym zna - argumentował.

    - Pan wójt nie może mówić, że nie wie. Pan wójt nie może mówić, że to jest działalność, której należy udostępniać teren - odpowiadała Haduch w "Debacie Gozdyry".

    Kontrole w schroniskach w Polsce. Zaczęło się od działań Doroty Rabczewskiej

    Działania związane z inspekcją schronisk rozpoczęły się po opublikowaniu przez piosenkarkę Dorotę Rabczewską nagrania, w którym opisywała dramatyczne warunki, w których muszą przebywać zwierzęta w jednym z tego rodzaju obiektów umiejscowionych w Bytomiu.

    Do sytuacji w schroniskach artystka odniosła się także podczas rozmowy na antenie Polsat News. Wskazała wtedy na prawo, które chroni przedsiębiorców.

    - Przedsiębiorca, który ma gdzieś dobro zwierząt, tylko interes, jak sama nazwa wskazuje, podchodzi do przetargu, dzięki wójtowi wygrywa i zaczyna się interes - powiedziała podczas wywiadu na antenie Polsat News.

