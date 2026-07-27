Sceny jak z filmu akcji. 41-latek postrzelony z pędzącego samochodu

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

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Zatrzymano dwie osoby, które mogą mieć związek z postrzeleniem 41-latka w Koszelówce (woj. mazowieckie) - potwierdziła Interia w płockiej policji. Sprawca oddał strzał z przejeżdżającego samochodu, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany trafił do szpitala. Stan jego zdrowia pozostaje tajemnicą.

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Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi sygnałami i napisem "Policja" na boku.
41-latek trafiony z pędzącego samochodu, akcja płockiej policji. (zdjęcie ilustracyjne)Dawid WolskiEast News

W skrócie

  • W Koszelówce na Mazowszu 41-letni mężczyzna został postrzelony z przejeżdżającego samochodu.
  • Po oddaniu strzału sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, a poszkodowany trafił do szpitala.
  • Policja zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek ze sprawą postrzelenia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Zdarzenie w rozmowie z Interią potwierdziła oficer prasowa KMP w Płocku podkom. Monika Jakubowska. Do groźnej sytuacji doszło w niedzielę około godziny 16 w Koszelówce na Mazowszu.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 41-latek został postrzelony z przejeżdżającego ulicą Jeziorną samochodu.

- Strzał został oddany prawdopodobnie z przejeżdżającego pojazdu, który następnie oddalił się z miejsca zdarzenia - relacjonowała podkom. Jakubowska.

Kula trafiła 41-latka, który w rezultacie został przewieziony do szpitala. Służby nie informują jednak o jego stanie zdrowia.

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Strzelanina na Mazowszu. Policja zatrzymała dwie osoby

- Na miejscu pracowali policjanci. Równolegle prowadzone były działania operacyjne mające na celu ustalenie sprawcy zdarzenia - poinformowała oficer prasowa KMP w Płocku.

Podkom. Jakubowska przekazała, że w poniedziałek rano policjanci zatrzymali dwie osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Dopytywana jednak o ewentualny motyw przestępstwa, podkreśliła, że jest za wcześnie, aby cokolwiek powiedzieć na ten temat. - Trwają czynności procesowe - podkreśliła.

To niejedyny przypadek postrzelenia w Polsce w ostatnim czasie. W połowie lipca informowaliśmy o sytuacji z ul. Przemysłowej w Wejherowie.

Służby na miejscu zdarzenia zastały mężczyznę z raną postrzałową głowy. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że do postrzelenia doszło bez udziału osób trzecich. Poszkodowany trafił do szpitala w stanie krytycznym.

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