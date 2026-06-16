W skrócie Rzeczniczka prasowa MSWiA poinformowała, że Komenda Stołeczna Policji prowadzi działania wobec ruchu "Bronimy Polskiej Granicy", a dokumentacja zostanie przekazana prokuraturze.

Karolina Gałecka podkreśliła, że podszywanie się pod funkcjonariuszy i legitymowanie obywateli przez osoby nieuprawnione jest niedopuszczalne oraz zagrożone odpowiedzialnością karną.

Media donoszą o grupach umundurowanych mężczyzn, którzy zaczepiają i legitymują obcokrajowców na Dworcu Centralnym w Warszawie. Ruch "Bronimy Polskiej Granicy" relacjonuje swoje działania w mediach społecznościowych.

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Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowała komunikat w sprawie działań ruchu "Bronimy Polskiej Granicy" (BPG) na platformie X. We wpisie Karolina Gałecka zaznaczyła, że czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Stołeczna Policji.

"W miniony weekend Marcin Kierwiński wydał polecenie komendantowi Stołecznej Policji w sprawie podjęcia działań. Funkcjonariusze zbierają dokumentację i materiał dowodowy, który zostanie przekazany Prokuraturze w celu pełnej oceny karnoprawnej" - wyjaśniła rzeczniczka.

Warszawa. MSWiA zareagowało na samozwańcze "patrole" na Dworcu Centralnym

Gałecka podkreśliła, że nie ma i nie będzie zgody na to, aby jakiekolwiek osoby "podszywały się pod funkcjonariuszy, legitymowały obywateli czy udawały przedstawicieli służb mundurowych". Jak zaznaczyła, takie zachowania są "niedopuszczalne w państwie prawa".

Rzeczniczka MSWiA przypomniała przy tym, że zgodnie z prawem - a konkretnie z artykułem 227 kodeksu karnego - podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. "Działania tego typu powodują eskalację strachu i napięć społecznych oraz poważnie podważają zaufanie obywateli do polskiej policji i innych służb mundurowych" - zauważyła.

"Każdy jest zobowiązany do egzekwowania prawa oraz każdy, kto łamie prawo, będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej" - zapewniła Karolina Gałecka.

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Samozwańcze "patrole" na ulicach Warszawy. Za akcją stoi ruch "Bronimy Polskiej Granicy"

Wpis rzeczniczki resortu spraw wewnętrznych i administracji odnosi się do doniesień medialnych o grupach umundurowanych mężczyzn, którzy zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Do tego typu sytuacji dochodziło w ostatnim czasie m.in. na terenie Dworca Centralnego w Warszawie i w jego okolicach. Sprawę nagłośniła "Gazeta Wyborcza".

Ruch "Bronimy Polskiej Granicy" obecny jest w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje prowadzone przez siebie "patrole". Na nagraniu ukazującym akcję na warszawskim Dworcu Centralnym widać mężczyzn w ubraniach przypominających mundury wojskowe, którzy zaczepiają dwóch mężczyzn - najprawdopodobniej obcokrajowców.

W jednym ze wpisów "BPG" argumentował swoje działania artykułem 85 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Stanowi on, że "obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny". W tym samym artykule konstytucji czytamy jednak, że "zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa".

"Zbrojne ramię Grzegorza Brauna". Wiceszef MSWiA nie gryzł się w język

O komentarz do samozwańczych "patroli" został poproszony na antenie Polsat News Polityka wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.

- Ta grupa to zbrojne ramię Grzegorza Brauna. Zajmują się patrolowaniem ulic i szukaniem cudzoziemców, których poznają po kolorze skóry - powiedział polityk.

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- Nie mamy sygnałów, żeby z ich strony była jakakolwiek agresja. Natomiast jest to kolejna tego rodzaju grupa, która pojawiła się w Polsce i szuka migrantów - dodał urzędnik.





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