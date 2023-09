Samolot Lufthansy leciał z Warszawy do Monachium . Samolot (numer rejsu LH 1613) miał według planu wylądować w stolicy Bawarii o godz. 14:40.

Jak można jednak zobaczyć na portalu śledzącym loty FlightRadar maszyna po starcie z Warszawy zdążyła dolecieć do okolic Skierniewic i wróciła na Okęcie.

Warszawa. Samolot z Ryszardem Czarneckim zawrócił na Okęcie

Według nieoficjalnych informacji doszło do awarii silnika .

Jak się okazało, na pokładzie samolotu do Monachium znajdował się europoseł Ryszard Czarnecki z PiS. Polityk podzielił się swoimi przeżyciami na platformie X (dawny Twitter).

"Dobrze, że tak się skończyło: samolot LH z Warszawy do Monachium stracił zaraz po starcie jeden silnik, szybko zrzucił paliwo i pani pilot wylądowała z nami przed chwilą na Okęciu bezpiecznie. Uff!" - napisał Czarnecki.

Samolot z Ryszardem Czarneckim musiał zawrócić. "Stracił silnik"

W innym wpisie polityk dodał, że był to jego "najkrótszy lot do Niemiec przez(nad) Skierniewice i z powrotem do Warszawy".