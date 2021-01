​Rzecznik KSP: To co się zmieniło, to brak zachowań agresywnych wobec funkcjonariuszy

- Dzisiaj widzieliśmy osoby, które chciały protestować, nie walczyć z policją - podkreślił rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. - To co się zmieniło, to brak zachowań agresywnych wobec funkcjonariuszy - podkreślił.

Zdjęcie Uczestnicy demonstracji przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego / Radek Pietruszka /PAP

W środę wieczorem w centrum Warszawy odbył się protest zwołany po publikacji przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia pisemnego wyroku z 22 października ubiegłego roku, w którym TK orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

Reklama

Rzecznik KSP komentując działania policji podczas protestu, przyznał, że emocji nie brakowało. - Podkreślić jednak należy jeden fakt - cierpliwość policjantów jest na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj widzieliśmy osoby, które chciały protestować, nie walczyć z policją. Nie brakowało też dzisiaj osób, które w tłumie studziły emocje - zaznaczył.

Nadkom. Marczak odniósł się też do taktyki policjantów i wskazał, że głównym celem działań, na którym się zawsze skupiają, jest bezpieczeństwo. - Nie mogę zatem zgodzić się z osobami, które uważają, że taktyka się zmieniła. To co się zmieniło, to brak zachowań agresywnych wobec funkcjonariuszy - podkreślił.

- Cały czas podkreślam, że nigdy nie byliśmy stroną protestu. My dbamy o bezpieczeństwo - zapewnił policjant.

Podobne protesty, jak ten środowy, z inicjatywy m.in. Strajku Kobiet odbywały się też po październikowym orzeczeniu TK. Opinie o taktyce policji, z którymi nie zgodził się rzecznik KSP, pojawiły się m.in. ze strony organizatorek protestu. W komunikatorze Telegram wyraziły one zdanie, że policja w środę "zachowywała się bardzo nietypowo".