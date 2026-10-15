W skrócie W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczyna się proces dotyczący Collegium Humanum, obejmujący 29 osób oskarżonych o 67 przestępstw.

Według ustaleń śledztwa oskarżeni, w tym przedstawiciele uczelni i osoby pełniące funkcje publiczne, mieli wystawiać fałszywe świadectwa ukończenia studiów oraz przyjmować korzyści majątkowe.

Sprawa Collegium Humanum jest nadal badana, a kolejne zarzuty stawiane są kolejnym podejrzanym, dotąd 82 osobom przedstawiono łącznie 403 zarzuty.

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Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum śląski wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucają popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są m.in. politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy.

Prokuratura zarzuciła im popełnienie 67 przestępstw, przede wszystkim o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia liczy 623 strony.

Afera Collegium Humanum. Śledczy opisują proceder z dyplomami

Sprawa trafiła początkowo do sądu w Katowicach, jednak w styczniu 2026 roku katowicki sąd apelacyjny zdecydował o przekazaniu sprawy do Warszawy. Jak argumentowali sędziowie z Katowic, którzy zwrócili się w tej sprawie do SA, z 76 świadków do przesłuchania w procesie aż 32 mieszka w Warszawie, a na Śląsku tylko kilku.

Wśród oskarżonych są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk (wyraził zgodę na publikację nazwiska) oraz byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w uczelni wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich.

Były rektor Collegium Humanum Paweł Cz. wraz z innymi osobami miał wiele razy przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Według PK dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych.

Śledztwo ws. Collegium Humanum. Nowe zarzuty w śledztwie

Śledztwo dotyczące Collegium Humanum trwa. Jednym z podejrzanych jest były rektor tej uczelni. W ostatnich dniach PK przedstawiła w sumie 15 zarzutów czterem kolejnym podejrzanym w tym postępowaniu. Dotychczas w sprawie 82 podejrzanym przedstawiono łącznie 403 zarzuty.

Prywatna uczelnia Collegium Humanum oferowała szybkie kursy MBA i inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Część z tych dyplomów wystawiała bez odpowiedniego procesu edukacyjnego, a ich wiarygodność miały zapewniać współpracujące uczelnie zagraniczne, które w rzeczywistości nie miały do tego uprawnień.



