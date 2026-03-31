Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga potwierdziła wszczęcie postępowania w sprawie tragedii, do jakiej doszło w poniedziałek w Wołominie. Śledztwo jest prowadzone w kierunku podwójnego zabójstwa - przekazała polsatnews.pl prokurator Karolina Staros.

Podejrzewanym o dokonanie zabójstwa jest 19-latek, który znajdował się w mieszkaniu w momencie odnalezienia ciał. Nastolatek przebywa w szpitalu, policja przesłucha go, gdy pozwoli na to jego stan. Możliwe, że nastąpi to we wtorek.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe potwierdziła, że zlecona została sekcja zwłok. Ustalenie przyczyn śmierci pozwoli potwierdzić zabójstwo i postawić zarzuty.

- Po sekcjach zwłok, gdy będą wyniki i opiszą nam wstępnie obrażenia, prokurator będzie decydował co do czynności z tym mężczyzną - powiedziała prok. Staros.

Rodzinna tragedia w Wołominie. Dwa ciała i ranny 19-latek

W poniedziałek w Wołominie przy ul. Mieszka I policja znalazła dwa ciała, mężczyzny i kobiety. W mieszkaniu przebywał także 19-latek z ranami ciętymi, jego stan był ciężki i został przetransportowany do szpitala.

- Policja otrzymała informację, że w jednym z bloków na terenie Wołomina mogło dojść do tragicznego zdarzenia i powiązanej z nim śmierci dwóch osób - przekazała w poniedziałek polsatnews.pl oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wołominie podkom. Monika Kaczyńska.

Według ustaleń Polsat News ranny 19-latek był wnukiem ofiar, które odwiedzał podczas weekendu. Wstępne ustalenia policji wskazywało na to, że w Wołominie doszło do rodzinnej tragedii.

