Rodzinna tragedia pod Warszawą. Ujawniono dwa ciała

Marcin Czekaj

Aktualizacja

Policjanci w domu na terenie Raszyna (woj. mazowieckie) ujawnili ciało kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że przed przyjazdem służb ratunkowych z posesji oddalił się partner zmarłej. Służby rozpoczęły obławę za mężczyzną. Ostatecznie jego ciało znaleziono na cmentarzu w Prażmowie.

Policyjny radiowóz z włączonymi niebieskimi światłami podczas nocnego patrolu w województwie mazowieckim.
Raszyn: Ujawniono dwa ciała. Zdj. ilustracyjne

W skrócie

  • W domu jednorodzinnym w Raszynie znaleziono ciało kobiety.
  • Przed przybyciem służb 67-letni partner zmarłej opuścił posesję.
  • Ciało poszukiwanego mężczyzny odkryto później na cmentarzu w Prażmowie.
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie poinformowała, że około godz. 16.30 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia w jednym z domów jednorodzinnych na terenie Raszyna (woj. mazowieckie).

Na miejsce skierowano policyjny patrol. Z relacji oficer prasowej KPP w Pruszkowie, podkom. Moniki Orlik, wynika, że funkcjonariusze na miejscu zastali dwoje dzieci. Ponadto w domu ujawniono ciało kobiety.

Z ustaleń mundurowych wynikało, że przed przyjazdem służb ratunkowych z posesji oddalił się 67-letni partner zmarłej kobiety.

"W związku ze zdarzeniem ogłoszono alarm dla całego stanu osobowego KPP w Pruszkowie" - napisano w policyjnym komunikacie.

W prowadzoną przeciwko mężczyźnie obławę zaangażowano również policjantów z Komendy Stołecznej Policji, Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Ostatecznie ciało poszukiwanego znaleziono około godziny 20 na cmentarzu w Prażmowie.

Na ten moment służby nie udzielają więcej informacji.

