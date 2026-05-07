W skrócie W domu jednorodzinnym w Raszynie znaleziono ciało kobiety.

Przed przybyciem służb 67-letni partner zmarłej opuścił posesję.

Ciało poszukiwanego mężczyzny odkryto później na cmentarzu w Prażmowie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie poinformowała, że około godz. 16.30 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia w jednym z domów jednorodzinnych na terenie Raszyna (woj. mazowieckie).

Na miejsce skierowano policyjny patrol. Z relacji oficer prasowej KPP w Pruszkowie, podkom. Moniki Orlik, wynika, że funkcjonariusze na miejscu zastali dwoje dzieci. Ponadto w domu ujawniono ciało kobiety.

Raszyn. Tragedia rodzinna, służby ujawniły dwa ciała

Z ustaleń mundurowych wynikało, że przed przyjazdem służb ratunkowych z posesji oddalił się 67-letni partner zmarłej kobiety.

"W związku ze zdarzeniem ogłoszono alarm dla całego stanu osobowego KPP w Pruszkowie" - napisano w policyjnym komunikacie.

W prowadzoną przeciwko mężczyźnie obławę zaangażowano również policjantów z Komendy Stołecznej Policji, Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Ostatecznie ciało poszukiwanego znaleziono około godziny 20 na cmentarzu w Prażmowie.

Na ten moment służby nie udzielają więcej informacji.

"Federalnie rzecz biorąc": Czy amerykańscy żołnierze wyjadą z Niemiec? INTERIA.PL