"Jutro agresywna lewica robi najazd na stolicę. Duże prawdopodobieństwo, że znów dojdzie do niszczenia kościołów i pomników. Nie można im na to pozwolić, dlatego proszę o mobilizację" - zaapelował prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Na piątek (30 października) planowany jest największy protest po wyroku TK.

"Apel do Warszawiaków! Jutro agresywna lewica robi 'najazd na stolicę'. Duże prawdopodobieństwo, że znów dojdzie do niszczenia kościołów i pomników. Nie można im na to pozwolić, dlatego proszę o mobilizację. 14:00 pod św. Krzyżem" - napisał w czwartek (29 października) późnym wieczorem Bąkiewicz na Twitterze.

Bąkiewicz zamieścił też nagranie, na którym wzywa do "walki o Chrystusa". "Lewica ściąga do Warszawy z całej Polski. Ci, którzy są winni już przelanej krwi, są winni świętokradztw w kościołach, niszczenia mienia, oni chcą iść jutro ulicami Warszawy" - mówi na nagraniu.

"Wzywam państwa, jeśli macie Boga w sercu i wiecie jak ważne są miejsca naszego kultu, żebyście przyjeżdżali do Warszawy i pomagali nam w obronie tych miejsc" - apeluje szef Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Zwraca się też do tych, którzy nie mogą przyjechać do Warszawy z prośbą o modlitwę i wsparcie finansowe dla Straży Narodowej. Ocenia, że policja "nie zrobiła nic, albo bardzo niewiele, by zabezpieczać miejsca kultu".

"Jurto bardzo ważny dzień. (...) Bądźcie jutro z nami. To jest walka o naszą cywilizację, o naszą ojczyznę, a przede wszystkim walka o Chrystusa" - wzywa Bąkiewicz.

Protesty w całej Polsce

Od ubiegłego czwartku w całym kraju trwa fala protestów - manifestacji, blokowania ulic, protestów przed i w kościołach, a także akcji w mediach społecznościowych.

To reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który za niezgodny z konstytucją uznał przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. dopuszczający przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu.

Inicjatorem sprzeciwu wobec orzeczenia TK jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Na piątek planowany jest największy protest po wyroku TK. Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział, że w stolicy ma się odbyć ogólnopolski marsz.