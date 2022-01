Remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Prace potrwają dwa lata

Prace przygotowawcze do zamknięcia północnego wiaduktu rozpoczną się już w piątek, 28 stycznia wieczorem. Podczas tych robót naprzemiennie będą zajmowane kolejne pasy al. Armii Ludowej na odcinku od al. Niepodległości do Wisłostrady. Utrudnienia będą także występowały na rondzie Jazdy Polskiej, dla skręcających z al. Armii Ludowej w ul. Waryńskiego.

W niedzielę 30 stycznia północny wiadukt (kierunek z Pragi-Południe do Śródmieścia) zostanie wyłączony z ruchu i rozpocznie się jego rozbiórka. W tym czasie ruch w obu kierunkach obywać się będzie wiaduktem południowym. Kierowcy jadący od strony Pragi-Południe zjadą na niego za węzłem z Wisłostradą, a na właściwą jezdnię wrócą na wysokości pl. Na Rozdrożu.

Na południowym wiadukcie wytyczone zostaną cztery pasy ruchu - po dwa w każdym kierunku. Dla kierowców indywidualnych przeznaczone będą dwa skrajne pasy o szerokości 2,2 m. Dwa wewnętrzne pasy, o szerokości 3 m, zarezerwowane będą dla autobusów i taksówek, motocykli oraz pojazdów uprzywilejowanych.

Na odcinku Trasy Łazienkowskiej od ronda Jazdy Polskiej do węzła z Wisłostradą wprowadzony zostanie zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych oraz pojazdów o szerokości powyżej 2,2 m. Zalecany objazd dla tych pojazdów prowadzi ulicami: L. Waryńskiego, Goworka, Spacerową i J. Gagarina do ul. Czerniakowskiej.

Zmiany także na rondzie Jazdy Polskiej

W związku z wyznaczeniem powyższego objazdu zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone także na rondzie Jazdy Polskiej. Kierowcy jadący od strony Wawelskiej będą mieli dwa pasy do skrętu w prawo w Waryńskiego. Trzeci pas pozostanie do jazdy prosto lub skrętu w lewo.

Natomiast na wlocie ul. Waryńskiego na rondo od strony pl. Konstytucji będzie tylko jeden pas do skrętu w lewo na Trasę Łazienkowską (skrajny). Z pasa środkowego w lewo skręcić będą mogły tylko autobusy i pojazdy dopuszczone.

Kierowcy jadący al. Niepodległości od Chałubińskiego i chcący skręcić w lewo w al. Armii Ludowej będą mieli tylko jeden pas do przeznaczony do tego manewru.

Natomiast na ul. Gagarina dla chcących skręcić w lewo w Czerniakowską w stronę centrum, wykonany został dodatkowy lewoskręt - w rezultacie skręcić w tej relacji będzie można z dwóch pasów.

Jak pojadą autobusy?

Dla autobusów wytyczone zostaną buspasy na lewych pasach ruchu, czyli na środkowej części wiaduktu. Pas dla autobusów w kierunku centrum na moście Łazienkowskim zostanie przeniesiony na wewnętrzny pas ruchu, przy barierce oddzielającej jezdnie.

Początek takiego buspasa od strony Pragi będzie za przystankiem Wał Miedzeszyński a z Centrum - za przystankiem Plac Na Rozdrożu. Dlatego w tym etapie prac nieczynne będą przystanki Rozbrat (w obu kierunkach) oraz przystanek Torwar w kierunku Centrum.

Dodatkowo, aby usprawnić przejazd autobusów w kierunku Pragi, przystanek Metro Politechnika 01 (ten, który dziś jest na jezdni prowadzącej na Rondo Jazdy Polskiej) zostanie przeniesiony na główną jezdnię trasy, czyli na tę pod rondem. Z chodnikami na rondzie połączą go nowo wybudowane schody. Na tym przystanku będą się zatrzymywały autobusy linii 143, 182, 187, 188 i 523. Zostanie tu też wytyczony kilkusetmetrowy buspas.

Na czas rozbiórki wiaduktu północnego - po 4 stycznia - zamknięty dla ruchu będzie przejazd przez rondo S. Sedlaczka, a autobusy skierowane zostaną na trasy objazdowe.

W czasie remontu wiaduktów Trasy Łazienkowskiej zostaną uruchomione w najbliższych dniach buspasy na następujących ulicach: al. Stanów Zjednoczonych w obu kierunkach na odcinku od ronda Wiatraczna do Przyczółku Grochowskiego; Ostrobramskiej w kierunku zachodnim na odcinku od ul. Lotniczej do Przyczółku Grochowskiego; L. Krzyckiego na odcinku od ul. Wawelskiej do ul. Filtrowej; Marynarskiej w kierunku wschodnim na odcinku stacji PKP Służewiec do ronda Unii Europejskiej; Łopuszańskiej w kierunku wschodnim na odcinku od wiadukt nad torami kolejowymi do ul. Kolneńskiej.

Remont potrwa ponad dwa lata

Pierwszy etap prac potrwa ok. roku. W drugim etapie ruch pojazdów zostanie skierowany na nowy wiadukt północny, a zamknięty zostanie wiadukt południowy. Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej ma zostać zakończona w marcu 2024 r.

Nowe obiekty będą miały większą wytrzymałość i wyższą klasę nośności. Powstaną przy nich obustronne ciągi pieszo-rowerowe i pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi.