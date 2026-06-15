Rafał Trzaskowski reaguje po medialnych doniesieniach. "Pilny audyt"

"W związku z doniesieniami medialnymi wskazującymi na nieprawidłowości w organizacji pracy w Szpitalu Południowym poleciłem przeprowadzenie pilnego audytu. Urzędnicy miasta są już na miejscu" - przekazał Rafał Trzaskowski na platformie X.

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Prezydent Warszawy poinformował także, że kontrole obejmą także inne placówki. "Zarządziłem także audyt w pozostałych SOR-ach w miejskich szpitalach w Warszawie" - dodał.

Sprawa Dawida Kacprzyka. Trzaskowski reaguje, "pilny audyt"

"Ochrona zdrowia to zbyt poważna sprawa, żeby pozostawiać przestrzeń na wątpliwości i niedopowiedzenia. Chodzi o zdrowie ludzi, ale też o pieniądze podatników" - czytamy we wpisie polityka.

Trzaskowski zapewnił, że jeżeli w trakcie audytów zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości, odpowiedzialne za nie osoby poniosą konsekwencje.

Decyzja prezydenta Warszawy to bezpośrednie pokłosie medialnych doniesień na temat Dawida Kacprzyka, 28-letniego lekarza i radnego KO w warszawskiej dzielnicy Ursus. Kontrowersje wokół osoby Dawida Kacprzyka pojawiły się na początku czerwca, gdy Urząd m. st. Warszawy opublikował jego oświadczenie majątkowe.

Wynika z niego, że mężczyzna, który jest lekarzem od niecałych dwóch lat i nie posiada specjalizacji zarobił w 2025 roku 1,6 mln złotych. Okazało się, że Kacprzyk, mimo braku specjalizacji, uzyskał stanowisko koordynatora SOR-u w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Warszawa. Pilny audyt na warszawskich SOR-ach

Sprawa została nagłośniona przez portal Zero. Według dokumentów szpitalnych, do których dotarli dziennikarze, Kacprzyk miał w 2025 roku przepracować łącznie 3976 godzin, co oznacza, że musiałby pracować około 11 godzin dziennie codziennie.

Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach, mimo bycia wpisanym w grafiku, Kacprzak nie mógł pełnić dyżuru. Przykładowo 13 lutego pochwalił się on udziałem w spotkaniu z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Według grafiku pełnił wtedy dyżur, tak samo jak 12, 11 i 10 lutego.

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