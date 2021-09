Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa otrzymała jedna osoba z kadry kierowniczej zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu przy ul. Wernera - poinformował portal cozadzien.pl.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu poinformowała w oświadczeniu, że zajęcia w trybie zdalnym będą prowadzone do 9 września.





- Jeśli nie będzie kolejnych zakażeń, to uczniowie wrócą do szkoły. Natomiast jeśli przybędzie osób z COVID-19 to wtedy będziemy rozpatrywać tę sprawę - poinformowała Małgorzata Gregorczyk, rzecznik radomskiego sanepidu.

Zespół Szkól Ekonomicznych w Radomiu jest pierwszą placówką w woj. mazowieckim, w której wykryto koronawirusa w nowym roku szkolnym - podało "Radio dla Ciebie".



- Do kuratorium wpłynęła tylko jedna informacja w tej sprawie. Nie mamy innych sygnałów, aby jakiekolwiek szkoły były w całości lub w części zamknięte z uwagi na zagrożenie koronawirusem - powiedział w rozmowie z RDC rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie Andrzej Kulmatycki.



"Daję gwarancję na miesiąc, dwa nauki stacjonarnej"

O sytuacji w szkołach w związku z pandemią Covid-19 mówił w środę na antenie Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.



- Musimy zrobić wszystko, mówię tutaj zarówno o pewnych wzorcach zachowań, o akcji szczepień, o zapewnieniu bezpieczeństwa w szkole. To jest ogromna praca do wykonania i mam nadzieję, ze ta praca będzie wystarczająca, by ten pobyt w szkole był jak najdłuższy, i mam nadzieję że będzie trwał cały rok - stwierdził.



Minister zdrowia powiedział, że według jego przewidywań uczniowie zostaną w szkołach co najmniej miesiąc lub dwa.



- Daję gwarancję co najmniej na miesiąc, dwa. Patrząc na pewne poziomy zaszczepień wśród dzieci, które wbrew pozorom są całkiem niezłe jak na okres powakacyjny, bo blisko 30 procent dzieci z tych roczników 12-15 lat mamy już teraz zaszczepionych - powiedział.



Wytyczne dla szkół

Przed rozpoczęciem roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół.



W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące: dezynfekcji (przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym), higieny (częste mycie rąk lub dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust), wietrzenia (przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć), zachowywania dystansu społecznego (minimalna odległość między osobami: 1,5 m), stosowania maseczek ochronnych (w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu).



Zgodnie z wytycznymi do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.



Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych (obecnie przeciw COVID-19 szczepione mogą być dzieci starsze i nastolatkowie - w wieku od 12 do 18 lat i osoby pełnoletnie).