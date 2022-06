Za przyjęciem projektu uchwały było 38 radnych, przeciw 17, dwóch wstrzymało się od głosu.

Pierwsza godzina parkowania będzie kosztować 4,50 zł zamiast 3,90. Druga godzina - 5,40 zł zamiast 4,60 zł, trzecia 6,40 zł zamiast 5,50 zł. Czwarta i każda kolejna - po 4,50 zamiast 3,90 zł.

Opłaty za abonament mieszkańca pozostaną na takim samym poziomie - 30 zł rocznie za abonament rejonowy i 600 zł rocznie za abonament obszarowy.

Wzrosnąć ma natomiast kara za niezapłacony postój w strefie płatnego parkowania - z 250 na 300 zł. Ponadto do tej pory, gdy opłata została wniesiona w ciągu 7 dni, była niższa i wynosiła 170 zł, po podwyżce będzie to 200 zł.

Większy obszar Warszawy objęty strefą płatnego parkowania

Radni zdecydowali również o rozszerzeniu strefy parkowania.

Na Mokotowie rozszerzenie obejmie dolny Mokotów (do linii ul. Gagarina) oraz górny Mokotów (do linii ul. Różanej). Na Pradze-Północ rozszerzenie obejmie głównie obszar w okolicy pl. Hallera w kwartale ulic Jagiellońska, Ratuszowa, 11 Listopada oraz Starzyńskiego.

Zmiany wejdą w życie 15 sierpnia 2022 roku, oprócz podwyżki opłaty za niepłacenie za postój, która zacznie obowiązywać 2 stycznia 2023 roku.

- To jest waloryzacja, którą zapowiadamy od wielu, wielu miesięcy. To całkowicie naturalne, że te ceny rosną, chociaż w niewielkim stopniu. Jeśli porównać ceny parkowania w innych polskich miastach, to te w Warszawie są dalej na niskim poziomie - uzasadniał sens podwyżek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

To kolejna podwyżka opłat za pozostawienie samochodu w strefie płatnego parkowania.

Poprzednia miała miejsce w 2020 roku, a nowa taryfa zaczęła obowiązywać od stycznia 2021 roku. Zwiększono wtedy opłatę za pierwszą godzinę postoju z 3 zł do 3,90 zł, za drugą z 3,60 do 4,60 zł, za trzecią z 4,20 zł do 5,50 zł, a za czwartą i kolejne godziny postoju z 3 zł do 3,90 zł.