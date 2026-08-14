W skrócie Duży kot przypominający pumę został zaobserwowany w okolicach Stawinogi w powiecie pułtuskim na północnym Mazowszu.

Policja nie wyklucza związku między tą obserwacją a wcześniejszymi zgłoszeniami z innych rejonów.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności, unikanie zbliżania się do zwierzęcia oraz niepodejmowanie prób samodzielnego schwytania lub kontaktu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do najnowszej obserwacji doszło w czwartek 13 sierpnia po godz. 18. Osoba spacerująca w rejonie miejscowości Stawinoga w gminie Zatory poinformowała policjantów, że na polu w pobliżu lasu zauważyła zwierzę wyglądem przypominające pumę.

Puma w lesie na Mazowszu. Pojawiło się kolejne zgłoszenie

Zgłoszenie postawiło na nogi służby. Poszukiwania trwały do późnego wieczora, jednak zwierzęcia nie udało się odnaleźć. Akcja została wznowiona w piątek.

Policja zwraca uwagę, że obserwacja ze Stawinogi może mieć związek z wcześniejszymi doniesieniami o dużym kocie widywanym od pewnego czasu w różnych częściach północnego Mazowsza.

Ostatnie zgłoszenia pochodziły z rejonu powiatu ciechanowskiego. Jak zaznaczają funkcjonariusze, nie można wykluczyć, że zwierzę zauważone w powiecie pułtuskim jest tym samym osobnikiem. Na razie nie ma jednak dowodów, które pozwalałyby to potwierdzić.

Służby podkreślają również, że zwierzę mogło już opuścić teren powiatu pułtuskiego i przemieścić się w innym kierunku.

Puma widziana na Mazowszu. Policja ostrzega mieszkańców

Funkcjonariusze apelują, aby osoby, które natkną się na zwierzę przypominające pumę, przede wszystkim zachowały spokój i utrzymały bezpieczną odległość.

Nie należy próbować fotografować go z bliska, dokarmiać, przepędzać ani podejmować prób samodzielnego schwytania. O obserwacji trzeba jak najszybciej poinformować służby i możliwie dokładnie wskazać miejsce, w którym zwierzę było widziane.

Jeżeli sytuacja na to pozwala, warto także zapamiętać kierunek, w którym duży kot się oddalił, oraz szczegóły jego wyglądu.

Do czasu wyjaśnienia sytuacji policja zaleca szczególną ostrożność podczas spacerów w pobliżu lasów i terenów zalesionych. Rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na dzieci i nie pozwalać im samodzielnie poruszać się po takich miejscach. W miarę możliwości służby radzą również ograniczyć spacery po terenach leśnych.

"Najważniejsze jest bezpieczeństwo - nie ryzykujmy i nie próbujmy samodzielnie sprawdzać, czy napotkane zwierzę jest poszukiwanym dużym kotem" - podkreśla mazowiecka policja.



