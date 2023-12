Mazowieckie. Straż miejska szuka kopciuchów

Od 1 października do 10 listopada strażnicy przeprowadzili 495 kontroli nieruchomości w sprawie tzw. kopciuchów.

Kopciuchy w domu. Gęsto od mandatów, wysokie kary

Za używanie tzw. kopciuchów po upływie wyznaczonych terminów grozi mandat 500 zł lub grzywna do 5000 zł. Za palenie węglem straż miejska może wystawić mandat do 500 zł. Na terenie Warszawy funkcjonuje jeszcze ok. 4,3 tys. takich kotłów.