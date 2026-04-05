W skrócie 51-letni mężczyzna zatrzymany przez policję próbował uciec ze szpitala w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas próby ucieczki policjant użył broni służbowej, w wyniku czego mężczyzna został postrzelony.

Pomimo udzielonej pomocy medycznej postrzelony mężczyzna zmarł, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 11. Zatrzymany w piątek 51-latek, poszukiwany wcześniej listem gończym, został przyjęty na oddział szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Wtedy podjął próbę ucieczki, która zakończyła się śmiercią mężczyzny.

Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ostrów Mazowiecka. Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego

51-latka zatrzymali w piątek ostrowscy policjanci z pionu kryminalnego. Mężczyzna musiał zostać poddany badaniom, dlatego został przewieziony do szpitala.

Rozwiń

Na miejscu lekarz zdecydował o przyjęciu zatrzymanego na oddział w celu wykonania szczegółowej diagnostyki. W tym czasie policjanci sprawowali nadzór nad 51-latkiem.

Zatrzymany podjął próbę ucieczki. Policjant użył broni służbowej

W drodze na jedno z badań, na które mężczyzna udał się wraz w policjantem, podjął próbę ucieczki, wybiegając poza teren szpitala. Za 51-latkiem ruszył policjant.

"Mężczyzna nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. 51-latek został postrzelony. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu we wpisie na platformie X.

W komunikacie poinformowano również, że okoliczności przebiegu zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane.

