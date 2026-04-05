Przewieźli go do szpitala, próbował uciec. Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego
Zatrzymany przez policję mężczyzna został śmiertelnie postrzelony przez funkcjonariusza. Wcześniej przewieziono go do szpitala na badania, gdzie podjął próbę ucieczki. Nie reagował na polecenia policjanta, który próbował go zatrzymać. Ze względu na to funkcjonariusz użył broni służbowej. Mimo udzielonej pomocy postrzelony mężczyzna zmarł.
W skrócie
- 51-letni mężczyzna zatrzymany przez policję próbował uciec ze szpitala w Ostrowi Mazowieckiej.
- Podczas próby ucieczki policjant użył broni służbowej, w wyniku czego mężczyzna został postrzelony.
- Pomimo udzielonej pomocy medycznej postrzelony mężczyzna zmarł, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.
Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 11. Zatrzymany w piątek 51-latek, poszukiwany wcześniej listem gończym, został przyjęty na oddział szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Wtedy podjął próbę ucieczki, która zakończyła się śmiercią mężczyzny.
Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.
51-latka zatrzymali w piątek ostrowscy policjanci z pionu kryminalnego. Mężczyzna musiał zostać poddany badaniom, dlatego został przewieziony do szpitala.
Na miejscu lekarz zdecydował o przyjęciu zatrzymanego na oddział w celu wykonania szczegółowej diagnostyki. W tym czasie policjanci sprawowali nadzór nad 51-latkiem.
Zatrzymany podjął próbę ucieczki. Policjant użył broni służbowej
W drodze na jedno z badań, na które mężczyzna udał się wraz w policjantem, podjął próbę ucieczki, wybiegając poza teren szpitala. Za 51-latkiem ruszył policjant.
"Mężczyzna nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. 51-latek został postrzelony. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu we wpisie na platformie X.
W komunikacie poinformowano również, że okoliczności przebiegu zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane.