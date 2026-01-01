W skrócie Służby zatrzymały 23-letniego Ukraińca na lotnisku w Warszawie za posiadanie urządzenia do zagłuszania fal radiowych. przeznaczonych do komunikacji lotniczej.

Mężczyzna nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojej obecności na lotnisku ani posiadania sprzętu, zmieniał wersje swojej tożsamości.

Sąd zdecydował o miesięcznym areszcie tymczasowym, a śledztwo ma wyjaśnić jego motywy; postawiono mu zarzut usiłowania działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformował prok. Piotr Antoni Skiba, 27 grudnia sąd zastosował miesięczny areszt tymczasowy wobec 23-letniego obywatela Ukrainy Illii S., który drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia godzinami przesiadywał w jednym z lokali gastronomicznych na warszawskim lotnisku.

Jako pierwsza o sprawie poinformowała "Rzeczpospolita". Podejrzenia służb ochrony lotniska wzbudziło to, że godzinami przesiaduje - przy kawie i laptopie - w jednej z kawiarni znajdujących się w hali Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. Według ustaleń dziennika w dniu zatrzymania mężczyzna spędził w lotniskowej kawiarni sześć godzin.

Warszawa. Ukrainiec zatrzymany na lotnisku Chopina

Zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia służb ochrony portu, które znalazły przy nim urządzenie do zagłuszania fal radiowych, działające w pasmach częstotliwości zarezerwowanych dla łączności i nawigacji lotniczej. Wówczas mężczyznę zatrzymano.

Po zatrzymaniu Ukrainiec nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć, co robił na lotnisku, ani w jakim celu posiadał sprzęt do zagłuszania fal radiowych.

"Raz twierdził, że jest żołnierzem, by zaraz potem mówić, że jest biznesmenem. Nie wyjaśnił także, co robił w Polsce, kiedy i po co tu przyjechał" - wskazują źródła "Rz". Jak deklarował, na stałe mieszka w Kanadzie.

23-letni Ukrainiec aresztowany. Służby wyjaśnią, po co mu była zagłuszarka

W sobotę 27 grudnia prokurator skierował wniosek o aresztowanie mężczyzny.

Jak wyjaśniił prok. Skiba, prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt, jednak sąd stwierdził, że miesiąc jest wystarczający na powołanie biegłego. Pomoże on ustalić, co znajduje się na zabezpieczonych nośnikach i do czego dokładnie służyły.

Jak informowała czwartkowa "Rzeczpospolita", mężczyźnie postawiono zarzut z art. 13 par. 1 k.k. w zw. z art. 212 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo lotnicze, czyli usiłowania działań "zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego".

Adam Jarubas w "Graffiti": Jest szansa na rozejm prezydenta z premierem Polsat News