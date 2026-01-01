Przesiadywał na Okęciu godzinami. Młody Ukrainiec aresztowany

Agata Sucharska

Na warszawskim lotnisku Chopina służby zatrzymały 23-letniego obywatela Ukrainy, który przez wiele godzin przebywał w kawiarni z urządzeniem do zagłuszania fal radiowych, służących do komunikacji lotniczej. Prokuratura podejrzewa go o działania "zagrażające bezpieczeństwu ruchu lotniczego".

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT zaparkowany na płycie lotniska przed głównym terminalem Lotniska Chopina w Warszawie, oświetlenie wieczorne, budynek terminala z dużymi przeszkleniami i widocznym szyldem.
Ukrainiec zatrzymany na Lotnisku Chopina w WarszawieLotnisko Chopina / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Służby zatrzymały 23-letniego Ukraińca na lotnisku w Warszawie za posiadanie urządzenia do zagłuszania fal radiowych. przeznaczonych do komunikacji lotniczej.
  • Mężczyzna nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojej obecności na lotnisku ani posiadania sprzętu, zmieniał wersje swojej tożsamości.
  • Sąd zdecydował o miesięcznym areszcie tymczasowym, a śledztwo ma wyjaśnić jego motywy; postawiono mu zarzut usiłowania działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego.
Jak poinformował prok. Piotr Antoni Skiba, 27 grudnia sąd zastosował miesięczny areszt tymczasowy wobec 23-letniego obywatela Ukrainy Illii S., który drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia godzinami przesiadywał w jednym z lokali gastronomicznych na warszawskim lotnisku.

Jako pierwsza o sprawie poinformowała "Rzeczpospolita". Podejrzenia służb ochrony lotniska wzbudziło to, że godzinami przesiaduje - przy kawie i laptopie - w jednej z kawiarni znajdujących się w hali Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. Według ustaleń dziennika w dniu zatrzymania mężczyzna spędził w lotniskowej kawiarni sześć godzin.

Warszawa. Ukrainiec zatrzymany na lotnisku Chopina

Zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia służb ochrony portu, które znalazły przy nim urządzenie do zagłuszania fal radiowych, działające w pasmach częstotliwości zarezerwowanych dla łączności i nawigacji lotniczej. Wówczas mężczyznę zatrzymano.

Po zatrzymaniu Ukrainiec nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć, co robił na lotnisku, ani w jakim celu posiadał sprzęt do zagłuszania fal radiowych.

"Raz twierdził, że jest żołnierzem, by zaraz potem mówić, że jest biznesmenem. Nie wyjaśnił także, co robił w Polsce, kiedy i po co tu przyjechał" - wskazują źródła "Rz". Jak deklarował, na stałe mieszka w Kanadzie.

23-letni Ukrainiec aresztowany. Służby wyjaśnią, po co mu była zagłuszarka

W sobotę 27 grudnia prokurator skierował wniosek o aresztowanie mężczyzny.

Jak wyjaśniił prok. Skiba, prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt, jednak sąd stwierdził, że miesiąc jest wystarczający na powołanie biegłego. Pomoże on ustalić, co znajduje się na zabezpieczonych nośnikach i do czego dokładnie służyły.

Jak informowała czwartkowa "Rzeczpospolita", mężczyźnie postawiono zarzut z art. 13 par. 1 k.k. w zw. z art. 212 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo lotnicze, czyli usiłowania działań "zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego".

