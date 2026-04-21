W skrócie Rafał Trzaskowski poinformował, że warszawski urząd stanu cywilnego wykona wyrok NSA, dotyczący uznania małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie.

Aktywiści LGBTQ+ ogłosili protest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, domagając się realizacji wyroku TSUE dotyczącego uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach UE.

Trzaskowski podkreślił, że procedura realizacji wyroku wymaga stworzenia formalnej ścieżki, ponieważ dotyczy precedensowej sprawy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rząd Donalda Tuska, jak i warszawski ratusz, znalazły się pod ostrzałem społeczności LGBTQ+ za niewdrożenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który nakazuje uznawanie w Polsce małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach Unii.

Na 25 kwietnia aktywiści zapowiedzieli protest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. "Protest! Żądamy realizacji wyroku TSUE" - piszą organizatorzy akcji na ogłoszonym na Facebooku wydarzeniu.

Transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Deklaracja Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski zareagował we wtorek wieczorem na pojawiające się sugestie, iż warszawskie urzędy stanu cywilnego nie zgadzają się na transkrypcję aktów zawarcia małżeństw jednopłciowych sporządzonych za granicą Polski.

Prezydent Warszawy na platformie X zapewnił, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca zostanie wykonany. NSA orzekł wówczas, że stołeczny urząd stanu cywilnego musi zarejestrować małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Berlinie.

Precedensowy wyrok NSA. Trzaskowski: Pracujemy nad tym, jak skutecznie go wykonać

Trzaskowski zwrócił uwagę, że "wyrok dotyczy jednej konkretnej sprawy i nie istnieje jeszcze nawet wypróbowany sposób jego realizacji". Następnie dodał: "Pracujemy nad tym, jak skutecznie wykonać ten wyrok w sensie technicznym, jak najszybciej po zwrocie akt z NSA".

Podkreślił też, że decydujący ruch należy do polskiego rządu, który pracuje nad rozwiązaniami, aby "transkrypcje zarówno w Warszawie, jak i w każdym innym miejscu w Polsce były spójne i jednakowo skuteczne". Trzaskowski wyraził nadzieję, że prace będą postępowały w szybkim tempie.

"I na koniec uwaga ogólna - nie bez powodu wyrok, który właśnie realizujemy nazywany jest 'precedensowym'. Po prostu nie było takiej formalnej ścieżki, trzeba ją dopiero stworzyć. I to się właśnie dzieje - w Warszawie!" - zakończył polityk KO.

