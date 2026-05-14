Rafał Trzaskowski ogłosił w trakcie czwartkowego briefingu prasowego, że dokonano pierwszej w Polsce transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Jak tłumaczył, akt ten został przetłumaczony w taki sposób, jaki został uznany za "najbardziej stosowny".

Zaznaczył, że forma transkrypcji została ustalona po konsultacjach z innymi Urzędami Stanu Cywilnego. - Ale również moi współpracownicy rozmawiali z organizacjami, które walczyły o prawa społeczności LGBT - powiedział.

"Godnościowa", "pełna" i "szczegółowa". Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego

Jak kontynuował, ostatecznie zostało to zrobione "w taki sposób, żeby to było jak najbardziej, po pierwsze, godnościowe, ale co najważniejsze pełne i szczegółowe". - Wybraliśmy tego typu zapis, gdzie wpisujemy dane w jednej i drugiej rubryce, natomiast rozporządzenie myślę, że tę sprawę ureguluje, aby transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób - wyjaśnił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zaznaczył, że dokonanie transkrypcji ma związek z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz późniejszym wyrokiem polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane - ogłosił Trzaskowski. Jak zaznaczył, wykonuje on swój mandat, realizując postulaty odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa, godności i obrony mniejszości. - Warszawa jest dla wszystkich, Warszawa jest miastem tolerancyjnym, w którym te wartości są dla nas najważniejsze - powiedział.

Polityk przypomniał, że wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd przyjmie rozporządzenie ws. transkrypcji. Jak zaznaczył, "bardzo się z tego cieszy". - Mam nadzieję, że to rozporządzenie będzie przyjęte jak najszybciej, natomiast nas oczywiście obowiązują te orzeczenia sądowe i dlatego wykonujemy je bez zwłoki, tak jak zostało to zapowiedziane - stwierdził prezydent Warszawy.

"Ten dzień jest przełomowy". Ważna decyzja dla par jednopłciowych

Posłanka Dorota Łoboda, również obecna na briefingu, powiedziała, że "ten dzień jest na pewno przełomowy". - Cieszę się, że pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa dokona się w Warszawie, która jest miastem dla wszystkich i która akceptuje każdą mieszkankę i każdego mieszkańca - stwierdziła.

- Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom LGBT, wszystkim organizacjom, które walczyły konsekwentnie, nie poddając się, o ten krok w stronę równości. Bardzo wam dziękuję i bardzo jest mi przykro, że tyle lat musieliście na to czekać - powiedziała.

Łoboda zaznaczyła, że równolegle w Sejmie trwają prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej, która "będzie rozwiązaniem alternatywnym wobec transkrypcji aktów małżeństwa". - Ta ustawa będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej - wymieniała.

Polityczka zaznaczyła, że status osoby najbliższej będzie - "podobnie jak w przypadku par dwupłciowych" - rozwiązaniem odrębnym od małżeństwa. - Dziś robimy krok w stronę równości, krok w stronę dostrzeżenia przez polskie państwo, że małżeństwo mogło być zawarte przez osoby tej samej płci, i polskie państwo to widzi - dodała.

Posłanka przekazała także, że prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej są już "na finiszu" prac w komisji. - Jeszcze jedno posiedzenie, trafi do Sejmu, szybko przez Sejm zostanie przegłosowana, trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta, więc z całą pewnością jeszcze przed wakacjami my w Sejmie zakończymy nad nią prace - zadeklarowała.

