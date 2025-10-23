Przełom ws. tajemniczej kobiety z kościoła w Warszawie. Komunikat policji
Policja ustaliła tożsamość kobiety, która została znaleziona w piątek rano w jednym z warszawskich kościołów. 45-latka najprawdopodobniej spędziła w nim noc, a gdy została znaleziona, nie potrafiła powiedzieć służbom kim jest. "Niewątpliwie w dużej mierze dzięki Państwa zaangażowaniu i zainteresowaniu mogliśmy tak szybko i skutecznie doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału" - przekazali mundurowi.
W skrócie
- W ubiegły piątek kobieta została odnaleziona rano w jednym z warszawskich kościołów, nie wiedziała kim jest.
- Policja szybko rozpoczęła działania mające na celu ustalenie jej tożsamości, prosząc społeczeństwo o pomoc.
- Dzięki dużemu odzewowi społecznemu jej tożsamość została ustalona i potwierdzona przez rodzinę.
"Policyjne ustalenia i nasza wiedza w połączeniu z przekazywanymi nam wiadomościami pozwoliły na to, że dziś tożsamość kobiety została ustalona i potwierdzona" - przekazała w czwartek warszawska policja.
"Policjanci z komendy przy ulicy Grenadierów bardzo dziękują wszystkim osobom, które odpowiedziały na wczorajszą prośbę o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety. Odzew społeczny był ogromny. Wpłynęło bardzo dużo informacji, poważnych i pomocnych" - dodano.
Policja otrzymała potwierdzenie tożsamości kobiety od członków jej rodziny, którzy zostali również poinformowani o miejscu jej przebywania.
Warszawa. Kobieta znaleziona w kościele. Nie wiedziała kim jest
Kobieta, której tożsamość próbowali ustalić policjanci, została odnaleziona w piątek 10 października rano w kościele przy ul. Kobielskiej na warszawskiej Pradze-Południe. Według policji najprawdopodobniej spędziła w świątyni noc.
Wezwani na miejsce policjanci próbowali ustalić kim jest kobieta, jednak ta nie potrafiła odpowiedzieć na ich pytania. Ustalono jedynie, że odnaleziona biegle mówi po polsku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kobieta została przewieziona do szpitala na obserwację w związku z wychłodzeniem. Nie miała jednak żadnych obrażeń.
W środę policja opublikowała jej wizerunek, prosząc o pomoc o ustaleniu jej tożsamości.
Oficer prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII podinsp. Joanna Węgrzyniak przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że sprawa nie ma podłoża kryminalnego, a kobieta nie odniosła żadnych obrażeń