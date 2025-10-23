W skrócie W ubiegły piątek kobieta została odnaleziona rano w jednym z warszawskich kościołów, nie wiedziała kim jest.

Policja szybko rozpoczęła działania mające na celu ustalenie jej tożsamości, prosząc społeczeństwo o pomoc.

Dzięki dużemu odzewowi społecznemu jej tożsamość została ustalona i potwierdzona przez rodzinę.

"Policyjne ustalenia i nasza wiedza w połączeniu z przekazywanymi nam wiadomościami pozwoliły na to, że dziś tożsamość kobiety została ustalona i potwierdzona" - przekazała w czwartek warszawska policja.

"Policjanci z komendy przy ulicy Grenadierów bardzo dziękują wszystkim osobom, które odpowiedziały na wczorajszą prośbę o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety. Odzew społeczny był ogromny. Wpłynęło bardzo dużo informacji, poważnych i pomocnych" - dodano.

Policja otrzymała potwierdzenie tożsamości kobiety od członków jej rodziny, którzy zostali również poinformowani o miejscu jej przebywania.

Warszawa. Kobieta znaleziona w kościele. Nie wiedziała kim jest

Kobieta, której tożsamość próbowali ustalić policjanci, została odnaleziona w piątek 10 października rano w kościele przy ul. Kobielskiej na warszawskiej Pradze-Południe. Według policji najprawdopodobniej spędziła w świątyni noc.

Wezwani na miejsce policjanci próbowali ustalić kim jest kobieta, jednak ta nie potrafiła odpowiedzieć na ich pytania. Ustalono jedynie, że odnaleziona biegle mówi po polsku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kobieta została przewieziona do szpitala na obserwację w związku z wychłodzeniem. Nie miała jednak żadnych obrażeń.

W środę policja opublikowała jej wizerunek, prosząc o pomoc o ustaleniu jej tożsamości.

Oficer prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII podinsp. Joanna Węgrzyniak przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że sprawa nie ma podłoża kryminalnego, a kobieta nie odniosła żadnych obrażeń

