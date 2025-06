"(Michał C.) doprowadził do błędnej oceny sytuacji w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i ul. Malczewskiego przez kierującego pojazdem marki Toyota Prius, który nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki BMW podczas wykonywania manewru skrętu w lewo z ulicy Puławskiej w ulicę Malczewskiego i na skutek czego zderzył się z pojazdem marki Toyota" - podano w komunikacie.

Gennady A. początkowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Gdy śledczy zmienili postanowienie o przedstawieniu zarzutów, odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy.

Michał C. odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Grozi mu kara od trzech do 16 lat więzienia plus dodatkowo, za kierowanie pod wpływem narkotyków - do trzech lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne.