W skrócie Zastępca komendanta rejonowego policji został odwołany po spowodowaniu kolizji pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariuszowi pobrano krew do dalszych badań po zdarzeniu.

Komendant Stołeczny Policji wszczął postępowanie dyscyplinarne oraz procedurę zawieszenia i wydalenia ze służby wobec funkcjonariusza.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV poinformowała w wydanym komunikacie, że w środowy wieczór funkcjonariusz postanowił wsiąść za kierownicę, mimo że znajdował się pod wpływem alkoholu. Ostatecznie były zastępca komendanta rejonowego policji doprowadził do kolizji z innym pojazdem.

Od nietrzeźwego funkcjonariusza została pobrana krew do dalszych badań.

Zastępca komendanta spowodował kolizję. Niezwłoczne postępowanie dyscyplinarne

W związku z kolizją w czwartek mężczyzna został odwołany ze stanowiska zastępcy komendanta rejonowego policji. "Ponadto Komendant Stołeczny Policji podjął decyzję o niezwłocznym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a także procedury administracyjnej zawieszenia oraz wydalenia ze służby" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono dodatkowo, że funkcjonariusz poniesie odpowiedzialność karną za swoje czyny.

Jak podkreślili policjanci, "w jednostkach garnizonu stołecznego policji nie ma tolerancji dla zachowań sprzecznych z prawem oraz zasadami etycznymi służby".

"Dotyczy to w równym stopniu wszystkich funkcjonariuszy niezależnie od ich stopnia i zajmowanego stanowiska" - podsumowali funkcjonariusze.

