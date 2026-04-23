Prowadził po alkoholu, spowodował kolizję. Zastępca komendanta odwołany

Alicja Krause

Alicja Krause

Zastępca komendanta rejonowego policji został odwołany po tym, jak doprowadził do kolizji z innym pojazdem - przekazał komisariat na warszawskiej Woli. Jak czytamy, w chwili zdarzenia funkcjonariusz znajdował się pod wpływem alkoholu. Grozi mu wydalenie ze służby.

Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi światłami i napisem "policja" na belce świetlnej
Zastępca komendanta rejonowego policji został odwołany. Spowodował kolizję pod wpływem alkoholu (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Zastępca komendanta rejonowego policji został odwołany po spowodowaniu kolizji pod wpływem alkoholu.
  • Funkcjonariuszowi pobrano krew do dalszych badań po zdarzeniu.
  • Komendant Stołeczny Policji wszczął postępowanie dyscyplinarne oraz procedurę zawieszenia i wydalenia ze służby wobec funkcjonariusza.
Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV poinformowała w wydanym komunikacie, że w środowy wieczór funkcjonariusz postanowił wsiąść za kierownicę, mimo że znajdował się pod wpływem alkoholu. Ostatecznie były zastępca komendanta rejonowego policji doprowadził do kolizji z innym pojazdem.

Od nietrzeźwego funkcjonariusza została pobrana krew do dalszych badań.

Zastępca komendanta spowodował kolizję. Niezwłoczne postępowanie dyscyplinarne

W związku z kolizją w czwartek mężczyzna został odwołany ze stanowiska zastępcy komendanta rejonowego policji. "Ponadto Komendant Stołeczny Policji podjął decyzję o niezwłocznym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a także procedury administracyjnej zawieszenia oraz wydalenia ze służby" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono dodatkowo, że funkcjonariusz poniesie odpowiedzialność karną za swoje czyny.

Jak podkreślili policjanci, "w jednostkach garnizonu stołecznego policji nie ma tolerancji dla zachowań sprzecznych z prawem oraz zasadami etycznymi służby".

"Dotyczy to w równym stopniu wszystkich funkcjonariuszy niezależnie od ich stopnia i zajmowanego stanowiska" - podsumowali funkcjonariusze.

