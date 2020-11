Protest przed Sejmem. Policjanci legitymują zebranych

Po godz. 19 w środę (25 listopada) przed Sejmem zebrali się protestujący przeciwko "rządowemu bezprawiu". Policjanci legitymują zebranych.

Zdjęcie Joanna Scheurning-Wielgus przed Sejmem /Mateusz Grochocki /East News

Środowy protest zwoływano w mediach społecznościowych jako wyraz sprzeciwu wobec "rządowego bezprawia i bandytów z policji". Po godz. 19 w pobliżu Pomnika AK przy ul. Matejki obok Sejmu zebrało się kilkadziesiąt osób. Sukcesywnie przychodzą kolejne grupy demonstrantów.

Na miejscu są siły policji. Zablokowana jest ul. Matejki i ul. Wiejska. Funkcjonariusze legitymują protestujących. W pobliżu Sejmu rozmieszczonych jest wiele pieszych patroli policyjnych i radiowozów.

Organizatorzy protestu zalecają uczestnikom zachowanie odstępów i stanie w pięcioosobowych grupach. Związane jest to z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi, zgodnie z którymi zakazane są zgromadzenia powyżej pięciu osób. Jednocześnie zwracają się, aby osoby, które stoją same na obrzeżach, zbliżały się do tłumu, aby uniknąć wylegitymowania.

"To jest wojna"

Zebrani przed Sejmem trzymają w rękach flagi Unii Europejskiej oraz flagi tęczowe. Niektórzy mają emblematy Strajku Kobiet. Wznoszą okrzyki: "Solidarność naszą bronią" i "To jest wojna". Jak mówią, są tu głównie z powodu przekroczenia uprawnień przez policjantów w środę, 18 listopada podczas protestu przeciwko zaostrzaniu przepisów antyaborcyjnych na placu Powstańców Warszawy.

Zdjęcie Pikieta przed Sejmem przeciwko brutalności policji / Mateusz Grochocki / East News

Scheuring-Wielgus: Na pewno macie matki i babcie

W proteście uczestniczą też posłowie opozycji, m.in. posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus i poseł KO Michał Szczerba. - Panowie policjanci, wiem że nie macie żon, dzieci, może nie macie kochanek, a może macie. Ale na pewno macie matki i babcie. Co byście zrobili, gdyby wasza matka została potraktowana pałką teleskopową? Co wtedy byście zrobili? - mówiła Scheuring-Wielgus.

W mediach społecznościowych podano, że protest wspiera organizacyjnie "Racjonalna Polska", Ogólnopolski Strajk Kobiet, Obywatele RP i mazowiecki Komitet Obrony Demokracji.