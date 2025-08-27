Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Zaskakująca decyzja śledczych
Interia dotarła do wyjaśnień Rafała P., który próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra w Warszawie na stacji Młociny. 42-latek został objęty dozorem policyjnym, skierowano go też na badania sądowo-psychiatryczne - przekazał Interii prok. Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Nie zastosowano wobec niego tymczasowego aresztu.
- 42-letni obywatel Polski Rafał P. usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz zarzut z art. 160 Kodeksu karnego dotyczący narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za który grozi do trzech lat więzienia. Zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru. Wobec 42-latka zaplanowano badanie sądowo-psychiatryczne - przekazał Interii prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Prok Skiba wyjaśnił, że śledczy nie znaleźli przekonujących dowodów na to, że 42-latek usiłował pozbawić życia kobietę.
Warszawa. Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Tak się tłumaczył
Zdaniem prokuratorów nie będzie on próbował popełniać podobnych przestępstw, dlatego nie zdecydowano się na wystąpienie o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
- Zaproponował on dobrowolne poddanie się karze w wysokości jednego roku pozbawienia wolności. Tłumaczył, że nic nie pamięta, jest uzależniony od alkoholu i często się przewraca - dodał śledczy.
Incydent na stacji metra. Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg
Do incydentu doszło na stacji metra Młociny. Sprawą zajęli się policjanci z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.
Jak relacjonowały osoby zgłaszające zdarzenie, jeden z mężczyzn znajdujących się na zatłoczonym peronie, próbował wepchnąć kobietę oczekującą na pociąg bezpośrednio pod nadjeżdżający skład. Następnie mężczyzna oddalił się z miejsca.
"Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz nagraniom z monitoringu, szybko ustalono wizerunek oraz personalia 42-latka, który jeszcze tego samego dnia został zatrzymany" - przekazała we wtorek policja Metra Warszawskiego.
42-latek usłyszał zarzut z art. 160 Kodeksu karnego, który mówi o narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za czyn ten grozi do trzech lat pozbawienia wolności.