Próbował wepchnąć ją pod nadjeżdżający pociąg. Szokujące sceny w Warszawie

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Policjanci zatrzymali 42-latka, który próbował wepchnąć kobietę wprost pod nadjeżdżający pociąg na stacji metra Młociny w Warszawie. Jego tożsamość udało się ustalić dzięki nagraniu z monitoringu. Mężczyzna usłyszał zarzut, grozi mu do trzech lat więzienia.

Chwile grozy na stacji metra Młociny
W skrócie

  • Na stacji metra Młociny mężczyzna próbował wepchnąć kobietę pod nadjeżdżający pociąg.
  • Policja szybko ustaliła tożsamość sprawcy dzięki nagraniom z monitoringu i współpracy służb.
  • 42-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut narażenia życia, grozi mu do trzech lat więzienia.
Do incydentu na stacji Młociny doszło w godzinach porannych, o czym zostali poinformowani policjanci z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.

Jak relacjonowały osoby zgłaszające zdarzenie, jeden z mężczyzn znajdujących się na zatłoczonym peronie, próbował wepchnąć kobietę oczekującą na pociąg bezpośrednio pod nadjeżdżający skład. Następnie mężczyzna oddalił się z miejsca.

    Mundurowi z IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Metra Warszawskiego od razu zajęli się identyfikacją wskazanej osoby.

    Warszawa. Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Został zatrzymany

    "Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz nagraniom z monitoringu, szybko ustalono wizerunek oraz personalia 42-latka, który jeszcze tego samego dnia został zatrzymany" - przekazała policja Metra Warszawskiego.

    42-latek usłyszał zarzut z art. 160 Kodeksu karnego, który mówi o narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za czyn ten grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

    Ponadto w komunikacie policjanci zaapelowali także do wszystkich pasażerów metra o zachowanie ostrożności podczas przebywania na peronach oraz o "natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji".

