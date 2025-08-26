Próbował wepchnąć ją pod nadjeżdżający pociąg. Szokujące sceny w Warszawie
Policjanci zatrzymali 42-latka, który próbował wepchnąć kobietę wprost pod nadjeżdżający pociąg na stacji metra Młociny w Warszawie. Jego tożsamość udało się ustalić dzięki nagraniu z monitoringu. Mężczyzna usłyszał zarzut, grozi mu do trzech lat więzienia.
W skrócie
- Na stacji metra Młociny mężczyzna próbował wepchnąć kobietę pod nadjeżdżający pociąg.
- Policja szybko ustaliła tożsamość sprawcy dzięki nagraniom z monitoringu i współpracy służb.
- 42-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut narażenia życia, grozi mu do trzech lat więzienia.
Do incydentu na stacji Młociny doszło w godzinach porannych, o czym zostali poinformowani policjanci z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.
Jak relacjonowały osoby zgłaszające zdarzenie, jeden z mężczyzn znajdujących się na zatłoczonym peronie, próbował wepchnąć kobietę oczekującą na pociąg bezpośrednio pod nadjeżdżający skład. Następnie mężczyzna oddalił się z miejsca.
Mundurowi z IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Metra Warszawskiego od razu zajęli się identyfikacją wskazanej osoby.
Warszawa. Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Został zatrzymany
"Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz nagraniom z monitoringu, szybko ustalono wizerunek oraz personalia 42-latka, który jeszcze tego samego dnia został zatrzymany" - przekazała policja Metra Warszawskiego.
42-latek usłyszał zarzut z art. 160 Kodeksu karnego, który mówi o narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za czyn ten grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
Ponadto w komunikacie policjanci zaapelowali także do wszystkich pasażerów metra o zachowanie ostrożności podczas przebywania na peronach oraz o "natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji".