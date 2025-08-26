W skrócie Na stacji metra Młociny mężczyzna próbował wepchnąć kobietę pod nadjeżdżający pociąg.

Policja szybko ustaliła tożsamość sprawcy dzięki nagraniom z monitoringu i współpracy służb.

42-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut narażenia życia, grozi mu do trzech lat więzienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do incydentu na stacji Młociny doszło w godzinach porannych, o czym zostali poinformowani policjanci z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.

Jak relacjonowały osoby zgłaszające zdarzenie, jeden z mężczyzn znajdujących się na zatłoczonym peronie, próbował wepchnąć kobietę oczekującą na pociąg bezpośrednio pod nadjeżdżający skład. Następnie mężczyzna oddalił się z miejsca.

Mundurowi z IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Metra Warszawskiego od razu zajęli się identyfikacją wskazanej osoby.

Warszawa. Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Został zatrzymany

"Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz nagraniom z monitoringu, szybko ustalono wizerunek oraz personalia 42-latka, który jeszcze tego samego dnia został zatrzymany" - przekazała policja Metra Warszawskiego.

42-latek usłyszał zarzut z art. 160 Kodeksu karnego, który mówi o narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za czyn ten grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Ponadto w komunikacie policjanci zaapelowali także do wszystkich pasażerów metra o zachowanie ostrożności podczas przebywania na peronach oraz o "natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji".

Krajewski w "Gościu Wydarzeń": Można czasem już zatęsknić za prezydentem Dudą Polsat News Polsat News