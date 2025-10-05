Prezydent na kebabie w Wolanowie. Dotrzymał słowa
Karol Nawrocki przyjechał do Wolanowa, żeby zjeść kebab z uczniami tamtejszej szkoły podstawowej. Później udał się na mecz miejscowego Jaguara.
Pierwszego września prezydent Karol Nawrocki razem z małżonką Martą uczestniczyli w rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie.
Po uroczystości grupa uczniów podeszła do Nawrockiego, żeby rzucić mu wyzwanie. - Mamy pytanie. Za ile "like" pan prezydent przyjedzie do nas na kebaba? - zapytali.
- A jest dobry kebab w Wolanowie? - odparł Nawrocki. Otrzymał twierdzącą odpowiedź. Zapowiedział, że jeśli nagranie zbierze co najmniej cztery polubienia, wróci do Wolanowa.
Karol Nawrocki w Wolanowie. Zjadł kebaba z uczniami podstawówki
Obietnicy dotrzymał. W sobotę na TikTok-owym koncie Nawrockiego pojawił się film z ponownej wizyty w podradomskiej miejscowości. Prezydent zaprosił uczniów na kebab.
Po jedzeniu były też wspólne zdjęcia i rozmowy.
Później udał się jeszcze na miejscowy stadion, żeby obejrzeć mecz A klasy między Jaguarem Wolanów z Młodzikiem Radom.