Prezydent na kebabie w Wolanowie. Dotrzymał słowa

Karol Nawrocki przyjechał do Wolanowa, żeby zjeść kebab z uczniami tamtejszej szkoły podstawowej. Później udał się na mecz miejscowego Jaguara.

Pierwszego września prezydent Karol Nawrocki razem z małżonką Martą uczestniczyli w rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie.

Po uroczystości grupa uczniów podeszła do Nawrockiego, żeby rzucić mu wyzwanie. - Mamy pytanie. Za ile "like" pan prezydent przyjedzie do nas na kebaba? - zapytali.

- A jest dobry kebab w Wolanowie? - odparł Nawrocki. Otrzymał twierdzącą odpowiedź. Zapowiedział, że jeśli nagranie zbierze co najmniej cztery polubienia, wróci do Wolanowa.

Karol Nawrocki w Wolanowie. Zjadł kebaba z uczniami podstawówki

Obietnicy dotrzymał. W sobotę na TikTok-owym koncie Nawrockiego pojawił się film z ponownej wizyty w podradomskiej miejscowości. Prezydent zaprosił uczniów na kebab.

Po jedzeniu były też wspólne zdjęcia i rozmowy.

Później udał się jeszcze na miejscowy stadion, żeby obejrzeć mecz A klasy między Jaguarem Wolanów z Młodzikiem Radom.

