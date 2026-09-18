Pracownicy szpitala w Garwolinie z zarzutami. W tle setki tysięcy złotych

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Pracownicy szpitala w Garwolinie sprawujący nadzór nad finansami doprowadzili do wyrządzenia szkody w wysokości ponad 730 tysięcy złotych - poinformowała mazowiecka policja. Sprawa dotyczy między innymi wypłaty wynagrodzeń za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Zarzuty postawiono prezesowi szpitala, członkom zarządu oraz trzem lekarzom. Doszło też do zatrzymań.

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Policjanci prowadzą osobę skutą kajdankami do budynku podczas zatrzymań w sprawie szpitala w Garwolinie.
Mazowieckie: Afera wokół szpitala w Garwolinie, policja dokonała zatrzymańPolicja Mazowiecka materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Pracownicy odpowiadający za finanse szpitala w Garwolinie zostali oskarżeni o doprowadzenie do szkody majątkowej poprzez m.in. wypłaty za niezrealizowane świadczenia medyczne.
  • Policja zatrzymała siedem osób związanych ze Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie, w tym członków zarządu, lekarzy oraz innych pracowników.
  • Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności, a przeszukania doprowadziły do zabezpieczenia dokumentów oraz zastosowania środków zapobiegawczych.
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Funkcjonariusze z Mazowsza poinformowali, że Wydział do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez członków Zarządu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie.

Chodzi o kwestie nadzoru nad finansami placówki i wyrządzenia jej szkody majątkowej w kwocie ponad 620 tys. zł poprzez wypłatę wynagrodzenia trzem lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane oraz w kwocie ponad 110 tys. zł poprzez brak należytego nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych szpitala i dokumentacją rozliczeń "w zakresie świadczonych usług medycznych i umów zawieranych z ich wykonawcami w okresie od stycznia do końca grudnia 2024 roku".

Działania członków zarządu szpitala miały też doprowadzić do naliczenia kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mowa o czynie z art. 296 par. 1 kodeksu karnego oraz oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. o czyn z art. 286 par 1 kodeksu karnego.

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"Analiza zebranego w sprawie materiału pozwoliła na wydanie przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach postanowień o zatrzymaniu, przeszukaniu oraz przymusowym doprowadzeniu podejrzanych" - czytamy w komunikacie policji.

Z oświadczenia opublikowanego przez mazowiecką policję wynika, że we wtorek funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną przy wsparciu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego zatrzymali siedem osób mających związek z działalnością Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie.

"Wśród zatrzymanych znajdowali się prezesi zarządu, członek zarządu, lekarze, specjalista fizjoterapii oraz pracownik szpitala odpowiedzialny za rozliczanie czasu pracy personelu medycznego" - ujawniła policja.

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Policja dodała, że zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na przedstawienie zarzutów oszustwa i niegospodarności czterem podejrzanym. Trzem pozostałym zarzucono niegospodarność w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

We wtorek 23 funkcjonariuszy pionu kryminalnego jednocześnie przeprowadziło osiem przeszukań domów oraz nieruchomości na terenie Warszawy, Siedlec, Garwolina oraz Milanówka.

"W wyniku tych działań zabezpieczono telefony podejrzanych, korespondencję mailową oraz dokumentację dotyczącą współpracy podejrzanych ze Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie" - podały służby.

Policjanci ujawnili, że wobec siedmiu zatrzymanych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych i poręczeń majątkowych na łączną kwotę 280 tysięcy złotych. Służby podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.

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