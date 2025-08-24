Pożar w Ząbkach. Zapaliły się samochody, trwa akcja strażaków

Dawid Szczyrbowski

Co najmniej cztery samochody zapaliły się i zaczęły wybuchać w Ząbkach (woj. mazowieckie). Na miejscu działa straż pożarna, przyjechali też policjanci. Do pożaru doszło tuż obok budynku, który w lipcu zajął się ogniem. Mieszkania straciło wówczas ponad 500 osób.

Pożar w Ząbkach. Zdj. ilustracyjne
Pożar w Ząbkach. Zdj. ilustracyjneNewsLubuskiEast News

Do pożaru samochodów w Ząbkach doszło w niedzielę późnym wieczorem. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze relacje.

Użytkownicy donoszą, że palące się w garażu pojazdy zaczęły wybuchać. Na miejsce wezwano straż pożarną, zjawiła się również policja.

Na razie nie ma żadnych informacji o poszkodowanych.

Ząbki. Pożar bloku, 200 lokali uległo zniszczeniu

Pożar wybuchł na przeciwko zabudowań, które w lipcu strawił wielki ogień. W rezultacie 500 osób zostało bez dachu nad głową.

Artykuł jest aktualizowany.

