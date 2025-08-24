Pożar w Ząbkach. Zapaliły się samochody, trwa akcja strażaków

Co najmniej cztery samochody zapaliły się i zaczęły wybuchać w Ząbkach (woj. mazowieckie). Na miejscu działa straż pożarna, przyjechali też policjanci. Do pożaru doszło tuż obok budynku, który w lipcu zajął się ogniem. Mieszkania straciło wówczas ponad 500 osób.