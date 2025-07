Pożar w Ząbkach. Burmistrz przekazała nowe informacje

Czwartkowy pożar bloku przy ul. Powstańców zabrał dach nad głową ponad 500 osobom. Mieszkańcy parteru, pierwszego i drugiego piętra od soboty mogą wejść do mieszkań i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Wejścia do mieszkań odbywają się pojedynczo i w asyście policji.

- Wczoraj zapisało się 135 osób na listę do policji, dzisiaj dopisały się cztery osoby. Obsłużonych było wczoraj 71 osób, dzisiaj od rana kilkanaście osób weszło do swoich mieszkań - wyliczała burmistrz. - W wielu przypadkach nawet mieszkania są nienaruszone, więc mieszkańcy są zadowoleni - dodała.

Pożar w Ząbkach. Część mieszkańców może wejść do budynku

Burmistrz przypomniała, że nadzór budowlany wyraził zgodę na wchodzenie na parter, pierwsze i drugie piętro , czyli nie dotyczy to trzeciego, spalonego piętra.

Zaznaczyła, że mieszkańcy "mają tyle czasu, żeby zabrać wszystko, co najcenniejsze - dokumenty, kosztowności, pieniądze, pamiątki rodzinne, ubrania". - Pomaga policja w wynoszeniu, idzie to bardzo sprawnie. Nie słyszałam żadnego mieszkańca, który by po wyjściu był niezadowolony, że coś się nie tak zadziało - podkreśliła.