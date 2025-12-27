Pożar na targowisku we Włochach wybuchł o godzinie 1 w nocy 27 grudnia. Ogniem zostały objęte kontenery morskie przerobione na lokale usługowe.

Z relacji świadków wynika, że dym rozprzestrzenił się po całej okolicy. Obłoki były widoczne aż z sąsiedniej Ochoty. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o nieotwieranie okien.

Warszawa. Pożar targowiska na Bakalarskiej. Zamknięta ulica

- Obecnie ogień jest dogaszany. Część zastępów opuściła już miejsce akcji. W szczytowym momencie na miejsce skierowano aż 12 zastępów strażaków. Nikt na skutek pożaru nie został poszkodowany - powiedział Interii młodszy kapitan Radosław Leśniak Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Przyczyny wybuchu pożaru ustali policja.

Ulica Bakalarska na czas trwania akcji gaśniczej pozostaje zamknięta w obu kierunkach.

O pożarze przy ul. Bakalarskiej jako pierwszy poinformował serwis Miejski Reporter.

