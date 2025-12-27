Pożar targowiska przy Bakalarskiej w Warszawie. 12 zastępów w akcji

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

W nocy z 26 na 27 grudnia wybuchł pożar targowiska przy ul. Bakalarskiej w Warszawie. Ogień jest obecnie dogaszany, a na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej. Służby mają ważny apel do mieszkańców.

Straż pożarna prowadzi nocną akcję gaśniczą na ulicy, gdzie rozłożone są węże strażackie. Obok pojazdów strażackich widoczna jest mapa miejsca zdarzenia, podświetlona na niebiesko ulica i otoczenie.
Pożar przy ulicy Bakalarskiej w Warszawie. Zdjęcie ilustracyjneGoogle Maps; gov.plmateriał zewnętrzny

Pożar na targowisku we Włochach wybuchł o godzinie 1 w nocy 27 grudnia. Ogniem zostały objęte kontenery morskie przerobione na lokale usługowe.

Z relacji świadków wynika, że dym rozprzestrzenił się po całej okolicy. Obłoki były widoczne aż z sąsiedniej Ochoty. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o nieotwieranie okien.

Warszawa. Pożar targowiska na Bakalarskiej. Zamknięta ulica

- Obecnie ogień jest dogaszany. Część zastępów opuściła już miejsce akcji. W szczytowym momencie na miejsce skierowano aż 12 zastępów strażaków. Nikt na skutek pożaru nie został poszkodowany - powiedział Interii młodszy kapitan Radosław Leśniak Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Przyczyny wybuchu pożaru ustali policja.

Ulica Bakalarska na czas trwania akcji gaśniczej pozostaje zamknięta w obu kierunkach.

O pożarze przy ul. Bakalarskiej jako pierwszy poinformował serwis Miejski Reporter.

Zobacz również:

Pożar kościoła w Lublinie
Lubelskie

Pożar kościoła w Lublinie. Konieczna może być rozbiórka

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz
"Wydarzenia": Dobro wraca. Świąteczny cud w ŁodziPolsat News

Najnowsze