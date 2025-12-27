Pożar targowiska przy Bakalarskiej w Warszawie. 12 zastępów w akcji
W nocy z 26 na 27 grudnia wybuchł pożar targowiska przy ul. Bakalarskiej w Warszawie. Ogień jest obecnie dogaszany, a na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej. Służby mają ważny apel do mieszkańców.
Pożar na targowisku we Włochach wybuchł o godzinie 1 w nocy 27 grudnia. Ogniem zostały objęte kontenery morskie przerobione na lokale usługowe.
Z relacji świadków wynika, że dym rozprzestrzenił się po całej okolicy. Obłoki były widoczne aż z sąsiedniej Ochoty. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o nieotwieranie okien.
Warszawa. Pożar targowiska na Bakalarskiej. Zamknięta ulica
- Obecnie ogień jest dogaszany. Część zastępów opuściła już miejsce akcji. W szczytowym momencie na miejsce skierowano aż 12 zastępów strażaków. Nikt na skutek pożaru nie został poszkodowany - powiedział Interii młodszy kapitan Radosław Leśniak Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Przyczyny wybuchu pożaru ustali policja.
Ulica Bakalarska na czas trwania akcji gaśniczej pozostaje zamknięta w obu kierunkach.
O pożarze przy ul. Bakalarskiej jako pierwszy poinformował serwis Miejski Reporter.