Pożar na warszawskim Targówku. Na miejscu kilkanaście zastępów straży
Przy ul. Zabranieckiej w Warszawie wybuchł pożar w hali magazynowej wypełnionej makulaturą. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. Trwa dogaszanie ognia.
W niedzielę przy ul. Zabranieckiej 5 na pograniczu Targówka i Pragi-Południe zapaliła się hala magazynowa wypełniona makulaturą - poinformował st. asp. Krzysztof Kosecki z miejskiej straży pożarnej.
Strażak przekazał, że pożar objął ok. 70 proc. hali magazynowej o wymiarach 25 na 50 m, która była w znacznym stopniu wypełniona makulaturą.
- Na szczęście nie ma osób poszkodowanych - poinformował st. asp. Kosecki. Dodał, że trwa dogaszanie zgromadzonego w magazynie materiału.
Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza w okolicy pożaru.