Pożar na warszawskim Targówku. Na miejscu kilkanaście zastępów straży

Marta Stępień

Przy ul. Zabranieckiej w Warszawie wybuchł pożar w hali magazynowej wypełnionej makulaturą. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. Trwa dogaszanie ognia.

Jakub Bujnik/XPolsat News

W skrócie

  • Przy ul. Zabranieckiej w Warszawie doszło do pożaru hali magazynowej wypełnionej makulaturą.
  • Według strażaków pożar objął około 70 procent hali o wymiarach 25 na 50 metrów.
  • Na miejscu działa 17 zastępów straży pożarnej, trwa dogaszanie ognia i monitorowanie jakości powietrza.
W niedzielę przy ul. Zabranieckiej 5 na pograniczu Targówka i Pragi-Południe zapaliła się hala magazynowa wypełniona makulaturą - poinformował st. asp. Krzysztof Kosecki z miejskiej straży pożarnej.

Strażak przekazał, że pożar objął ok. 70 proc. hali magazynowej o wymiarach 25 na 50 m, która była w znacznym stopniu wypełniona makulaturą.

- Na szczęście nie ma osób poszkodowanych - poinformował st. asp. Kosecki. Dodał, że trwa dogaszanie zgromadzonego w magazynie materiału.

Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza w okolicy pożaru.

