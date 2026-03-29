W skrócie Przy ul. Zabranieckiej w Warszawie doszło do pożaru hali magazynowej wypełnionej makulaturą.

Według strażaków pożar objął około 70 procent hali o wymiarach 25 na 50 metrów.

Na miejscu działa 17 zastępów straży pożarnej, trwa dogaszanie ognia i monitorowanie jakości powietrza.

W niedzielę przy ul. Zabranieckiej 5 na pograniczu Targówka i Pragi-Południe zapaliła się hala magazynowa wypełniona makulaturą - poinformował st. asp. Krzysztof Kosecki z miejskiej straży pożarnej.

Warszawa: Pożar hali z makulaturą. Na miejscu 17 zastępów

Strażak przekazał, że pożar objął ok. 70 proc. hali magazynowej o wymiarach 25 na 50 m, która była w znacznym stopniu wypełniona makulaturą.

- Na szczęście nie ma osób poszkodowanych - poinformował st. asp. Kosecki. Dodał, że trwa dogaszanie zgromadzonego w magazynie materiału.

Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza w okolicy pożaru.

