W skrócie Na warszawskiej Białołęce doszło do pożaru elewacji nowo powstającego budynku przy ulicy Laurowej.

Do gaszenia pożaru zadysponowano dziewięć jednostek straży pożarnej i ewakuowano osoby przebywające na terenie budowy, w tym operatora żurawia budowlanego.

Były rzecznik PSP Paweł Frątczak zaapelował do mieszkańców okolicznych osiedli o nieobserwowanie akcji na zewnątrz oraz zamknięcie okien ze względu na duże zadymienie.

Do zdarzenia doszło w Warszawie na ulicy Laurowej. - Na warszawskiej Białołęce strażacy mają do czynienia z pożarem elewacji budynku w trakcie budowy - poinformowała Polsat News oficer prasowa mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. kpt. Karolina Jaworska.

Z informacji przekazanych przez przedstawicielkę straży wynika, że ogień pojawił się w czteropiętrowym budynku i objął około 40 metrów kwadratowych elewacji. - Zadysponowano dziewięć jednostek do ugaszenia tego pożaru. Osoby na miejscu zostały już ewakuowane - dodała Jaworska.

Oficer prasowa mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dodała, że problem pojawił się w przypadku operatora żurawia budowlanego. Ostatecznie jednak strażakom udało się ewakuować mężczyznę.

Pożar budynku w Warszawie. Były rzecznik PSP z apelem do mieszkańców

Były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak stwierdził na antenie Polsat News, że akcja nie jest łatwa, a "elementem, który może utrudniać tę akcję, jest fakt, że pożarem został objęty budynek, który jest w budowie".

- Nie zawsze do takiego budynku jest łatwy dojazd samochodów pożarniczych, szczególnie tych, które posiadają drabiny czy też podnośniki. (...) Tutaj również rusztowania ustawione wokół budynku są elementem, który utrudnia i może opóźniać prowadzenie działań - dodał Frątczak.

Paweł Frątczak zwrócił się ponadto z apelem do mieszkańców okolicznych osiedli. - Z uwagi na dym, który powstaje, żeby nie obserwować bezpośrednio, będąc na powietrzu tego typu działań, ponieważ dym zawsze stwarza określone zagrożenie - mówił.

- Warto również - ze względu na własne bezpieczeństwo - pozamykać okna w czasie kiedy ta akcja trwa i kiedy występuje duże zadymienie - dodał.

Były rzecznik komendanta głównego PSP przypomniał, że "większość osób, kiedy jest w danym pomieszczeniu, ginie nie w wyniku ognia, tylko wdychania dymu".

- Stąd też wdychanie nawet najmniejszej ilości dymu może być szkodliwe i może stwarzać zagrożenie dla naszego zdrowia i życia - mówił na antenie Polsat News.

